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Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak - Son Dakika
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Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak

Gazze'deki katliam nedeniyle sık sık İsrail gemilerini hedef alan Yemen yönetimindeki Husiler, İsrail'i bir kez daha tehdit etti. Husiler, Gazze Şeridi'ne insani yardımın geçişine izin verilmemesi durumunda gemileri hedef alacaklarını kaydederek, ''Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak.'' açıklamasını yaptı.

09.12.2023 - 19:38,  Güncelleme: 20:04
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Yemen'deki İran destekli Husiler yaptığı açıklamada, İsrail limanlarına giden her gemiyi meşru hedef sayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'deki katliamı devam ederken, Yemen'deki İran destekli Husiler'den yeni açıklama geldi. Daha önce de İsrail gemilerini hedef alan Husiler, Gazze'ye insani yardımın geçişine izin verilmemesi durumunda saldırıların devam edeceğini belirtti.

Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak

"İSRAİL LİMANLARINA GİDEN HER GEMİ HEDEFİMİZDE OLACAK"

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e yaptığı açıklamada, "Milliyeti ne olursa olsun, İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak. Gemilerin geçişini engelleyeceğiz. Deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri ve şirketleri İsrail limanlarıyla iş yapmamaları konusunda uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare'e

HUSİLER, SIK SIK İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Husiler, Gazze'de katliama son vermeyen İsrail gemilerini sık sık hedef alıyor. Geçtiğimiz haftalarda Kızıldeniz'de USS Carney isimli ABD savaş gemisi ile iki ticari gemi Yemen'deki İran destekli Husiler'in saldırısına uğramıştı. Gemilerin İsrail bağlantılı olduğunu söyleyen Husiler, saldırıyı Gazze'deki katliam nedeniyle yaptıklarını belirtmişti. Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı. Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 274 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
Husilerden İsraille ticaret yapanlara uyarı: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak

Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: DANIŞIKLI DÖVÜŞ YAPIYORLAR TYATRO Yanıtla 3 2

İsrail, Gazze, Yemen, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Husi Sözcüsü: İsrail limanlarına giden her gemi hedefimizde olacak - Son Dakika
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