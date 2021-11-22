İBB MECLİSİNDE 39 İLÇENİN 2022 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI - Son Dakika

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde 39 ilçenin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. En yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi olurken, en az bütçeye sahip belediye ise 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu'nda toplandı. Meclis toplantısında İstanbul'da bulunan 39 ilçenin 2022 bütçeleri görüşüldü. Meclis 2. Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısında, yapılan oylamayla belediyelerin 2022 yılı mali bütçeleri oy birliği ile kabul edildi. Onaylanan bütçe ile en az bütçeye sahip belediye 58 milyon TL ile Adalar Belediyesi olurken, en yüksek bütçeli belediye 1 milyar 306 milyon TL'lik bütçesi ile Esenyurt Belediyesi oldu.

İBB Meclisi'nden geçen 2022 yılı ilçe belediyeleri bütçeleri şöyle: Adalar Belediyesi: 58 milyon TLArnavutköy Belediyesi: 715 milyon TLAtaşehir Belediyesi: 820 milyon TLAvcılar Belediyesi: 485 milyon TLBağcılar Belediyesi: 850 milyon TLBahçelievler Belediyesi: 808 milyon 500 bin TLBakırköy Belediyesi: 613 milyon 662 bin TLBaşakşehir Belediyesi: 980 milyon TLBayrampaşa Belediyesi: 338 milyon TLBeşiktaş Belediyesi: 670 milyon 316 bin TL Beykoz Belediyesi: 710 milyon TLBeylikdüzü Belediyesi: 742 milyon 313 bin TLBeyoğlu Belediyesi: 450 milyon TLBüyükçekmece Belediyesi: 465 milyon TLÇatalca Belediyesi: 255 milyon 600 bin TLÇekmeköy Belediyesi: 432 milyon 500 TL Esenler Belediyesi: 710 milyon 500 bin TLEsenyurt Belediyesi: 1 milyar 306 milyon TLEyüpsultan Belediyesi: 800 milyon TLFatih Belediyesi: 751 milyon 256 bin 300 TLGaziosmanpaşa Belediyesi: 735 milyon TLGüngören Belediyesi: 517 milyon 852 TLKadıköy Belediyesi: 1 milyar 50 milyon TLKağıthane Belediyesi: 612 milyon 785 bin TL Kartal Belediyesi: 650 milyon TLKüçükçekmece Belediyesi: 945 milyon TLMaltepe Belediyesi: 674 milyon 904 bin TLPendik Belediyesi: 900 milyon TLSancaktepe Belediyesi: 667 milyon 318 bin TLSarıyer Belediyesi: 688 milyon 269 bin TLSilivri Belediyesi: 443 milyon TLSultanbeyli Belediyesi: 527 milyon TLSultangazi Belediyesi: 650 milyon 350 bin TLŞile Belediyesi: 180 milyon TLŞişli Belediyesi: 800 milyon TLTuzla Belediyesi: 489 milyon TLÜmraniye Belediyesi: 850 milyon TLÜsküdar Belediyesi: 1 milyar 100 milyon TL

Zeytinburnu Belediyesi: 635 milyon TL

- İstanbul