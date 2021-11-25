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İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım! - Son Dakika

İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım!

25.11.2021 10:32
İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım!

Söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmalarının yer aldığı programlar 25 Kasım-11 Aralık tarihlerinde arasında, şehrin farklı noktalarında gerçekleşecek.

İBB'nin 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' için hazırladığı etkinlikler dizisi 'Kadının Sözü Var',başlıyor.

Hasibe Eren, Sinem Öztürk Uslu, Gül Erda, Gökçe ve daha pek çok ünlü isim, bu özel etkinlikte İstanbullarla buluşacak. Dört büyükşehir belediyesi de tiyatro gruplarıyla yer alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor. 25 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında "Kadının Sözü Var" başlığı altında, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliklerde söyleşiler, tiyatro oyunları, konserler ve atölye çalışmaları yer alıyor.

Hasibe Eren, Gül Erda, Gökçe, Ebru Keser, Samida ve daha pek çok tanınmış simanın katılacağı programlarda, oyuncu Sinem Öztürk Uslu 27 Kasım Cumartesi 'Medyada Kadın Olmak' başlıklı söyleşide İstanbullularla buluşacak. Adana, Hatay, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri tiyatro gruplarının yanı sıra İstanbul dışından katılan üç özel tiyatro da kadınların eşit ve insanlık onuruna yakışır yaşam hakkına dikkat çekmek için etkinliklere katılacak.

İstanbul Sözleşmesi, Kadın Edebiyatçıların Gözünden Türkiye ve Dünyada Kadın Olmak, Medyada Kadın Olmak, Erkek Egemen Yoruma Hapsedilen Müslüman Kadın, Yeni Bir Şiddet Türü Olarak Güzellik Dayatması ve daha pek çok konu konuşulacak. Yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları İstanbul'un her iki yakasında yer alan İBB Kültür Merkezleri'nde kadınlarla bir araya gelecek.

'Kadının Sözü Var', İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel'in, 25 Kasım Perşembe günü Bakırköy Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği söyleşi ile başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Tiyatro, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: İBB'nin etkinler dizisinden 'Kadının Sözü Var'a geri sayım! - Son Dakika
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