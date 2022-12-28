İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih Saraçhane'deki binasının önünde hareketli dakikalar yaşandı. İBB binasına gelen İ.D. isimli seyyar satıcı, Kadıköy Uzunçayır'da simit tezgahının ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.
Görüşmesine izin verilmeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi. Demirbaş, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika