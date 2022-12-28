Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı

28.12.2022 17:28

Bir seyyar satıcı simit tezgahının ruhsatı iptal edildiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla görüşmek isteyen seyyar satıcı belediyenin güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Fatih Saraçhane'deki binasının önünde hareketli dakikalar yaşandı. İBB binasına gelen İ.D. isimli seyyar satıcı, Kadıköy Uzunçayır'da simit tezgahının ruhsatının iptal edildiği gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu ile görüşmek istedi.

ÜZERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Görüşmesine izin verilmeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi. Demirbaş, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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