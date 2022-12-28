Görüşmesine izin verilmeyen Demirbaş, üzerine benzin dökerek kendisini yakacağını söyledi. Bunun ardından belediyenin güvenliği, yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği Demirbaş'ı etkisiz hale getirdi. Demirbaş, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Simit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen seyyar satıcı İBB önünde kendini yakmaya çalıştı - Son Dakika

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