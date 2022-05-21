İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

21.05.2022 11:25
İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka operasyonlarında 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Eren Abluka operasyonlarında 1'i terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, 'ara-bul-yok et' stratejisiyle 15 Nisan'da Eren Abluka operasyonları başlatıldı. Jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor.

1'İ TURUNCU KATEGORİDEOperasyonlarda; aralarında terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu; Ağrı'da 1, Hakkari'de 6 ve Şırnak'ta 5 olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. 15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda, 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda; 25 piyade tüfeği, 231 el bombası, bin 322 kilo patlayıcı madde, 29 el yapımı patlayıcı, RPG-7 roketatar silahı, 8 farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Eren Abluka operasyonlarının genişleyerek devam edeceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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