İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika

İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü

01.01.2021 20:47
İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü, System.String[]

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarını devam ettirdi.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, dünyanın dört bir yanında İslami eğitim ve insani yardım çalışmalarını devam ettirdi.

İDDEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon hayırseverlerin desteğiyle 2020'de 33 ülkede cami, mescit, medrese ve su kuyusu açtı, acil yardım, ramazan ve kurban organizasyonu gerçekleştirdi.

Federasyon salgından etkilenen ihtiyaç sahipleri için "Birlikte Başaracak, Yardımlaşarak Aşacağız" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerine kumanya ve hijyen paketi yardımı götürdü. Salgın nedeniyle uçuşların durduğu ülkelerde ise İDDEF'in yerel görevlileri sayesinde ihtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı.

İDDEF, ekonomik, sosyal ve siyasi problemler nedeniyle eğitime ulaşamayan Müslümanların İslam'ı en iyi şekilde öğrenmeleri, ilmi ve fenni eğitime kavuşmaları için 33 ülkedeki 63 medrese ve 21 mescitte, 6 bin öğrenci ve 203 hocayla eğitim seferberliğini sürdürdü.

Federasyon, 2020'de kalıcı eser olarak 15 medrese, mescit, cami ve külliye inşa etti, savaş mağduru Suriyeli vatandaşlar için İdlib kırsalında 598 briket ev yaptı.

Acil yardım çalışmaları kapsamında Türkiye başta olmak üzere, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran İDDEF, yurt içinde yürüttüğü yardım çalışmasıyla 10 bin aileye gıda ve hijyen paketi götürdü.

İDDEF, 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara hayırseverlerin desteğiyle ısıtıcı, sünger yatak, kumanya, battaniye, hijyen paketi ve kışlık kıyafet yardımı yaptı. Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de yaşanan patlama sonrası 1000 aileye gıda ve hijyen paketi dağıtan İDDEF, İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremin ardından Bayraklı'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurduğu çadır kentte konaklayan depremzedelere her gün yemek ikramında bulundu.

İDDEF, Sudan ve Somali'deki selden etkilenenlere gıda paketi ve barınma ihtiyaçları için çadır, Yemen, Gazze ve Suriye'de zorluk içinde yaşayan mazlum ve mağdurlara kumanya, kıyafet ve battaniye yardımı ulaştırdı.

Açılan su kuyularından 1,5 milyona yakın kişi faydalanıyor

"Bir Damla Bin Umut" kampanyası kapsamında Afrika ve Asya'da 1044 su kuyusu açan federasyon, yaklaşık 400 bin kişinin temiz su ihtiyacını giderdi. İDDEF'in şu ana kadar açtığı su kuyularından 1,5 milyona yakın kişi istifade etmeyi sürdürüyor.

Burkina Faso, Nijerya, Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Uganda ve Tanzanya'da "Bir fidan, bin orman" sloganıyla sosyal sorumluluk projesi yürüten İDDEF, medrese ile yetimhanelerin bahçesi ve çevresi başta olmak üzere gerekli görülen bölgelere şu ana kadar 1000 limon, mango ve muz fidanı dikti.

Öte yandan, ramazan yardımları kapsamında Türkiye'nin yanı sıra 33 ülke ve 106 bölgede, 280 bin kişiye iftar yemeği veren İDDEF, hayırseverlerin zekat, fitre ve kumanya yardımlarını da ihtiyaç sahipleri ile öğrencilere ulaştırdı.

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşa kumanya, hijyen paketi ve alışveriş kartı yardımında bulunan İDDEF, 33 ülkeden 24 bin ihtiyaç sahibine kumanya, 36 bin yoksul, öğrenci ve yetime zekat ile fitre dağıttı. İDDEF, ramazanda Suriye, Yemen ve Gazze gibi acil kriz bölgelerine de ağırlık vererek, 90 bin kişinin sıcak iftar yemeği ile kumanyaya erişmesini sağladı.

Kurban Bayramında 63 bin 826 hisse kurbanı, 33 ülke ve 253 bölgedeki 2 milyon 829 bin yardıma muhtaç insanlara ulaştıran İDDEF, Afrika, Asya ve Balkanlar'da da Kurban Bayramı'nın bereket ve heyecanını yaşattı.

Medrese, Türkiye, Afrika, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo, yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak Twitter kullanıcısı "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi, gerçeği dikkatli takipçileri ortaya çıkardı Elinde havai fişek patlayan Omar'ın durumunun ciddiyeti Fatih Terim'in sözlerine yansıdı: Allah canını bağışlamış Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler TFF Başkanı Nihat Özdemir'den futbolseverlere müjde! Seyircili maçlar için tarih verdi Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel: Bakımsız insana tahammülüm yok         
20:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi         
20:04
1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü 1,5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek ikinci kattan aşağı düştü         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici Akhisar'da büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayi konuştu: Gurur verici         
18:56
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken basıldı         
18:04
Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu         
17:13
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi 'Bir yerden aşağı atlamam, atmışlardır' diyen Feyza Nur Saydam, 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi         
17:05
2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu 2020 yılının son cinayeti yine kadın cinayeti oldu         
16:48
Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü Yılbaşı kutlamak için aldığı pastadan altın çıktı, şaşkına döndü         
15:59
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi? Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?         
12:06
Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı Dansözlü yılbaşı eğlencesini sosyal medyadan paylaşanlara polis baskını! Ceza yağdı         
09:07
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yılın en başarılı başkanı seçildi         
09:06
Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada Emniyet müdürünün, Şişli'de rehin alınan hemşireyi kurtarma anı kamerada         
00:02
Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2021 21:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İDDEF, 2020'de Kovid-19'a rağmen insani yardım çalışmalarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei