"İdlib İçin Kardeşlik Vakti" yardım kampanyası töreni

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "(Suriye) Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak, bu ateşi bir an önce söndürmek istiyoruz. Bunun için de büyük gayret içinde Cumhurbaşkanımız. İslam ülkeleri, Müslümanlar bir an önce huzurlu, güvenli günlere kavuşsunlar diye bunun mücadelesini bütün platformlarda sürdürüyoruz. Liderler arası diplomasi ile soruna çözüm bulmak için büyük çaba gösteriyor Cumhurbaşkanımız." dedi.

Şentop, Esenler Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Deniz Feneri Derneğince düzenlenen "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" yardım kampanyası törenine katıldı.

Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki törende konuşan Şentop, rejim kuvvetlerinin 3 milyon mazlum ve masumun üzerine vahşice, kalleşçe bomba yağdırdığı İdlib'de, aynı zamanda yağışlı ve soğuk kış şartlarının hüküm sürdüğünü dile getirerek, masumların, mazlumların trajedilerini, sağır dünyanın kör gözlerinin görmediğini söyledi.

Türkiye'nin insaf ve merhametli, vicdanlı insanların ülkesi olduğunu dile getiren Şentop, 2018'de milli gelirine göre en fazla uluslararası yardım yapan Türkiye'nin, şimdi toplamda en fazla insani yardım yapan ülke olduğunu aktardı.

Şentop, dünyanın neresinde bir trajedi varsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde buraya öncelikle koştuklarını vurgulayarak, ülkenin güney sınırlarında yaşanan trajediye de duyarsız kalmayacaklarını belirtti.

Mustafa Şentop, Türkiye'de 3 milyon 600 binin üzerinde Suriyeli vatandaşın bulunduğunu, bunların kendi askerlerinin, polislerinin kurşunlarından kaçıp Türkiye'ye sığındığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İdlib, Türkiye, Rusya ve İran arasında başlatılan Astana süreci ve Soçi Mutabakatı neticesinde güvenli bir bölge olarak ilan edilmişti. Bu şehre sığınanların güvenlikleri, bu ülkeler tarafından garanti edilmişti. DEAŞ katliamından, PKK/PYD saldırılarından kaçan, Esed'in varil bombalarına maruz kalmak istemeyen yüz binlerce kişi bu yüzden güvenli bölge olarak gördükleri İdlib'e sığındılar. Fakat bugüne kadar yaptığı gibi Esed sözünde durmadı. Kendi halkını yine bombalamaya başladı. Yapılan katliamlar neticesinde son bir ayda 1500 kadın ve çocuk katledildi. Yüzlerce kişi enkaz altından yaralı olarak çıkartıldı. İnsanlar çaresiz bir şekilde Türkiye sınırına doğru kaçmak zorunda kaldı. Çünkü Türkiye mazlumların, mağdurların yegane sığınağı, güvenli gördükleri ülke. Bizim onları himaye edeceğimize inanıyorlar, güveniyorlar."

"Suriye'de akan kanın bir an önce durmasını arzu ediyoruz"

Mustafa Şentop, Suriyelilere karşı 10 yıldır açık kapı siyaseti takip ettiklerine, bu sebeple de bugüne kadar dünyada belki de en büyük rakamlarla ifade edilebilecek insani yardımı Türkiye'nin yaptığına işaret ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu durumu bütün zalimlerin duyabileceği bir yerde Birleşmiş Milletler'de açık şekilde ortaya koydu, ifade etti. Fakat dünyayı petrol ve dolar olarak gören Batılı emperyalist devletler yine kıllarını bile kımıldatmadılar. Menfaatleri, zenginlikleri paylaşmaya sıra geldiğinde akbabalar gibi o bölgelere üşüşüyorlar. İşte Akdeniz'in doğusunda bugün görüyorsunuz, dünyanın her tarafından petrol, gaz var diye herkes oraya geldi. Önemli miktar harcamalar yaparak orada bulunuyorlar ama yardımlaşmaya geldiğinde, ihtiyacı olanlara sahip çıkmaya geldiğinde kulaklarına pamuk tıkıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Suriye'deki gelişmelere değinerek, "Türkiye olarak bu yangını bir an önce durdurmak, bu ateşi bir an önce söndürmek istiyoruz. Bunun için de büyük gayret içinde Cumhurbaşkanımız. İslam ülkeleri, Müslümanlar bir an önce huzurlu, güvenli günlere kavuşsunlar diye bunun mücadelesini bütün platformlarda sürdürüyoruz. Liderler arası diplomasi ile soruna çözüm bulmak için büyük çaba gösteriyor Cumhurbaşkanımız. Savunma Bakanlığımız, İstihbarat teşkilatımız görevlerini en üst düzeyde yerine getirmeye gayret ediyorlar." diye konuştu.

Bugün burada insani, vicdani ve ahlaki bir sorumluluğu yerine getirmek için bir araya geldiklerini, toplanacak yardımların İdlib'e ulaştırılacağını aktaran Şentop, Suriye'nin bir gün insanların huzur ve güven içinde yaşadıkları bir ülke haline geleceğini, buna yürekten inandığını söyledi.

Şentop, Suriye rejiminin 26 Ocak 2011'den itibaren kendi halkını katletmeye başladığını anımsatarak, bir hafta sonra katliamların 10'uncu yılını dolduracağını, bu kadar sürede Suriye'de korku filmlerinde bile kurgulanamayacak olaylara tanık olunduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Şentop, bu olayların Türkiye'nin güvenliğini de tehdit etmeye başladığını, bu sebeple Suriye'ye üç ayrı zamanda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının düzenlendiğini hatırlattı.

Mustafa Şentop, Suriye'de akan kanın bir an önce durmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İnsanların kısa zamanda evlerine, yurtlarına dönecekleri bir ortamı tesis etmek için Suriye sınırları içerisinde gayret gösteriyoruz. Barış Pınarı Harekat bölgesinde yapmak istediğimiz yerleşim yerlerinin amacı budur. Fakat bu davetimiz, çağrımız yeterince yankı bulmadı. Suriye'de barışın tesis edilmesini istediklerini söyleyenler samimiyet testini geçemediler. Onlar tutumlarıyla Suriye'de çatışmaların devam etmesini istediklerini, buna göz yumduklarını belli ettiler. Eğer Türkiye'nin çağrısına destek verseler, Suriyelilerin şerefleriyle haysiyetleriyle kendi ülkelerinde yaşamalarına onlar da katkıda bulunurlardı. Ama ne olursa olsun Suriyeliler bir gün mutlaka buralara dönecekler. Türkiye bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor, göstermeye devam edecektir. Suriye dahil dünyanın hiçbir yerinde darbeyle zorla zorbalıkla yönetime gelenler, zorbalıkla iktidarda kalmak isteyenler bir gün milletlerine hesap vermek zorunda kalacaklar. Suriyeli kardeşlerimizin huzurlu, güvenli günlerde yaşadıklarını göreceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Arap'ın, Türkmen'in, Kürt'ün barış içinde, insanca yaşayabileceği bir Suriye özleminin gerçekleşmesini diliyorum."

Konuşmaların ardından, Şentop ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile vatandaşlar, dualar eşliğinde iki tırı İdlib'e uğurladı. Kampanya kapsamında 100 yardım tırı, İdlib'e gönderilecek.

TBMM Başkanı Şentop, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Türkiye bir taraftan kendi sınırlarının öbür tarafında oluşan güvenliksiz bir alanda terör örgütlerinin yerleşmeye çalıştığı bir ülkede güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri alıyor. Bu maksatla üç askeri operasyon düzenledik. Bir taraftan da Suriye'de insanların tekrar geri dönebileceği bir barış ortamının kalıcı bir şekilde tesisi için gayret gösteriyor. Astana süreci bu bakımdan önemli. Büyük mesafeler alındı ama işte bugünlerde güvenli bölge olarak ilan edilen İdlib'te yeniden bir insani dramla karşı karşıyayız. Bir taraftan orada ateşkesin sağlanması ve güvenliğin yeniden tesis edilmesi için Türkiye gayret gösteriyor, bir taraftan da oradan ayrılmak zorunda kalan insanlara da yardım ediyor."