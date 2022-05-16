"Zengezur Koridoru" çalıştayı başladı - Son Dakika

Iğdır'da, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Iğdır Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Zengezur Koridoru'nun Bölgesel Kalkınma ve Ekonomik Büyümede Stratejik Önemi" konulu çalıştay başladı.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki konferans salonunda başlayan çalıştayın açılışında konuşan Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye'nin Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne geçiş sağlayan Iğdır'daki Dilucu'nun önemine işaret etti.

Atatürk'ün ileri görüşlülüğüne dikkati çeken Sarıibrahim, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortaya çıktığı Kurtuluş Savaşı sonrasında ve bu savaşın ortaya çıkardığı sonuçları değerlendirdiğimizde karşımıza bu bölge için çok önemli bir husus çıkmaktadır. Ağrı Dağı isyanları sonrasında bu bölgede İran Şahı ile yapılan diplomatik görüşmeler sonrasında Mustafa Kemal'in önderliğinde Dilucu bölgesinin ülkemize katılması bence bu bölgenin tarihi, stratejisi, Türk dünyasına bir kapının açılması açısından çok önemli değerdir." dedi.

Geçmişte ortaya konulan sınırların bugün değiştiğini belirten Sarıibrahim, "Burada 1990'lı yıllarda Azerbaycan'ın, sonrasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin ortaya çıkışıyla başlayan ama birbirine bağlanamayan yollar söz konusuydu. Bu süreç içerisinde Karabağ bölgesinin işgali, 30 yıllık sürecin içerisinde Türk dünyasının, bu coğrafyada yaşayıp Anadolu'ya, Anadolu medeniyetine inanan bütün insanların gönüllerinde, kalplerinde, vicdanlarında en büyük yaraydı. Bu acımız, 44 günlük savaş sonrasında dindirildi." diye konuştu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ise Zengezur Koridoru'nun, bölgenin ekonomisi için oldukça önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu koridoru, Karabağ Savaşı'ndan zaferle ayrılan ve kendi topraklarını geri alan kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti ile bağlarımızın daha da güçlenmesi bakımından çok önemli görüyoruz. Bu koridor, bölgenin ulaşım bağlantılarının Nahçıvan üzerinden Azerbaycan ile doğrudan sağlanabilmesinin yanı sıra sınır bölgemiz için ticari, ekonomik, kültürel ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli potansiyel taşıyor." ifadesini kullandı.

Çalıştayın bugünkü bölümünde, bölgesel kalkınma ve ekonomik büyümede Zengezur Koridoru'nun potansiyeli, Zengezur Koridoru çerçevesinde bölgenin ulaştırma ve lojistik altyapısı, fırsatlar ve ihtiyaçlar, Zengezur Koridoru'nun uluslararası ticaretin gelişmesine etkisi ile toplumsal ve kültürel ilişkiler bağlamında Zengezur Koridoru konularını içeren oturumlar düzenlendi.

Yarınki oturumlarda ise bölgesel potansiyellerin ve sınır ötesi iş birliklerinin değerlendirilmesinde kalkınma ajanslarının rolü, bölgesel dış ekonomik iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi, Azerbaycan ve Nahçıvan ile mevcut ticari ilişkiler, sorunlar ve fırsatlar, tercihli ticaret anlaşmasının avantajları, serbest bölge imkanı başta olmak üzere potansiyel alanlar, kültür, turizm ve toplumsal ilişkiler bağlamında Zengezur Koridoru konuları ele alınacak.

Çalıştaya, Sariibrahim ve Yeniçeri'nin yanı sıra Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Elbrus İsayev, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlyas Topsakal, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, Türkiye ve Azerbaycan'dan çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Iğdır, Nahçıvan Devlet, İstanbul, Ankara Hacı Bayram Veli, Manisa Celal Bayar, Kars Kafkas, Karabük, Milli Savunma, Bahçeşehir, Yeni Yüzyıl, Kahramanmaraş Sütçü İmam ve Giresun üniversitelerinden akademisyenler katıldı.

Katılımcılar, çalıştayın son günü olan 18 Mayıs'ta Nahçıvan'ı ziyaret edecek.