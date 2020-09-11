İnce'den disipline sevk edileceği iddialarına yanıt: Disiplin, misiplin ben o işleri aştım - Son Dakika

İnce'den disipline sevk edileceği iddialarına yanıt: Disiplin, misiplin ben o işleri aştım

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Diyarbakır'da Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. CHP'de disipline sevk edileceği iddialara yanıt veren İnce, "Disiplin, misiplin ben o işleri aştım. Ben onları unuttum. Onlar benim lügatimde yok" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında 9'uncu şehir ziyaretini Diyarbakır'a gerçekleştirdi. Kentteki ilk temasına Ahmed Arif Edebiyat Müzesi'ni ziyaret ederek başlayan İnce, Ahmed Arif'in 'Anadolu' şiirinin bir kısmını okudu.

'BİZİM DERDİMİZ MEMLEKET, BİZİM DERDİMİZ KİŞİSEL İKBAL DEĞİL'

İnce, Ahmed Arif Müzesi'nde DHA'nın sorularını yanıtladı. CHP genel merkezinin kendisini yakın takibe aldığı, disiplin ya da ihraç iddialarına ilişkin konuşan İnce, "Bir ile giderken hiç kimseye haber vermiyorum, 'Memleket Hareketi'ndeki arkadaşlarımla birlikte doğaçlama o ile gidiyoruz, kimseye bizi karşılayın demiyoruz. Çarşının içine en merkezi yerine gidiyoruz burada olduğu gibi, kalabalıkların içine giriyoruz. Türkiye'de hiç fark etmez, Türkiye'nin 81 vilayetinin bütün noktalarına, her bir yere girme cesaretimiz de var, yüreğimiz de var, girebilmeliyiz de, herkes girebilmeli. Onun için özel bir karşılamaya, törene ihtiyacımız yok. Geliyoruz, Diyarbakırlılara 'nasılsın kardeşim iyi misin? İşin nasıl?' diye sohbet ediyoruz. Ben ne böyle bir ihraç duydum ne de böyle bir şeye ihtiyaç var. Disiplin, misiplin ben o işleri aştım. Ben onları unuttum. Onlar benim lügatimde yok. Bizim derdimiz memleket, bizim derdimiz kişisel ikbal değil. Biz yollara düşmüşüz, millete gönlümüzü açmışız. Şundan korkarım; gelecekte sizin çocuğunuzun, benim çocuğumun, torunlarımızın; 'Ya Muharrem amca, sen tecrübeli bir siyasetçiydin, memleket bu durumdayken niye memleketin yollarına düşmedin? Niye Hakkari'ye gitmedin? Niye Zap suyunun kenarında yürümedin? Niye Diyarbakır'da Sur'un içine girmedin? Niye Edirne'de buğday tarlalarını gezmedin? Niye Trabzon'da balıkçı teknelerine binmedin' diye bana hesap sorarlarsa ondan korkarım. Onun haricinde bir korkum yok benim" dedi.

'YAKINDA KADROMUZU TANITACAĞIM

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı ve parti kurma iddialarına ilişkin de konuşan İnce şöyle devam etti:

"Ortada bir seçim yok. Ortada bir seçim olmayınca adaylık konuşulacak hal de yok. Ama sorumlu bir siyaset adamı olarak, 16 yıl milletvekilliği yapmış birisi olarak ve 16 milyon oy almış birisi olarak benim de bu millete karşı bir sorumluluğum var. Ne gibi bir sorumluğum var, onları gezerek dertlerini dinlemek, çözebiliyorsam çözmek, çözemiyorsam çözüm merciinde olanlara iletmek gibi bir sorumluluğum var. Ben onu yerine getiriyorum. Yoksa bu mevsimde gidip deniz kenarında keyif çatmasını ben de bilirdim, öyle bir derdim de yok, arkadaşlarımla birlikte bu memleket sorunlarına kafa yoran insanım. Yakında kadromuzu tanıtacağım. Bizim 4 Eylül'de bir programımız vardı, 29 Ekim'de bir programımız var ve 31 Aralık'ta bir programımız var, bunları zamanı geldiğinde hepsini açıklayacağız."

Parti kurma iddialarıyla ilgili konuşan İnce, "Ben öyle bir şey demiyorum, ben 29 Ekim diyorum, 31 Aralık diyorum, daha öncesi 4 Eylül dedim, biz çalışmalarımıza devam ediyoruz, millet karar verir buna, Muharrem İnce ve arkadaşları karar veremez. Millet gücü, yönü, programı ne olacaksa 81 vilayeti gezeceğiz, millet bize ne diyecek önce onları bir dinleyelim. Ankara'da oturup masa başında bir şeyler başlatmak kolay, o kolay iş, ben de biliyorum onu. Ama zor olanın Anadolu'yu karış karış gezmek, zor olanı ne biliyor musunuz, zor olanı bugün Cizre'de ateşin alnında sokaklarda gezebilmek, zor olanı bu, bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'Memleket Hareketi'ne Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da başlatmasının özel bir sebebinin olup olmadığıyla ilgili konuşan İnce şöyle konuştu:

"Özel bir sebebi yok, doğusu, güneydoğusu burası öncelikli orası geride, benim için öyle bir şey yok. Ben Yalovalıyım, Ahmet Arif Diyarbakırlı ama benim hayatımı bir Diyarbakırlı değiştirdi, Diyarbakır da benim memleketim, Yalova da benim memleketim. Benim için memleketin her bir köşesi aynıdır."

İnce, Ahmed Arif Müzesi'ndeki programın ardından esnaf ziyaretinde bulundu.