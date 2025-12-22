Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor - Son Dakika
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

22.12.2025 10:54  Güncelleme: 13:48
22.12.2025 10:54  Güncelleme: 13:48
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinin kırsal Konurlar Mahallesi'nde 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliğinin ünü Türkiye geneline yayıldı. Konurlar Mahallesi'nin Muhtarı İlhami Uysal, "İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var." dedi.

Tarımsal üretimde ürün deseni ve geniş alanlarıyla önde gelen İnegöl'de ceviz yetiştiriciliği 15-20 yılda çok gelişti.
Henüz tam verime ulaşmayan genç bahçelerin ağırlıkta olduğu ilçede 30 bin dekarı geçen alanda ceviz üretiliyor.

HİKAYE 20 YIL ÖNCE BAŞLADI

İlçenin "Ceviz köyü" olarak anılan Konurlar Mahallesi'nin Muhtarı İlhami Uysal, daha önce tütün üretimiyle geçimlerini sağladıklarını belirterek, 20 yıl önce bir kişinin ceviz bahçesi kurmasıyla hikayenin başladığını anlattı. Tütüne kadar daha az zahmetli görünen cevizin özellikle gençlere örnek olduğunu aktaran Uysal, zamanla ceviz bahçelerinin ve üretimin arttığını söyledi.

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bugün cevizde 3 bin 500 dekara ulaştıklarını dile getiren Uysal, "Bin 500 dekarı sulanabilir. Geri kalanı da mart ayında suya kavuşacak ve ceviz bahçelerinin tamamı sulanabilir olacak" dedi.

YOK SATIYOR

Uysal, mahallelerinde 10 bin tonun üzerinde ceviz üretildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşil ve tahta kabuk olarak satıyoruz. Ülkenin dört bir yanına gidiyor, yurt dışına bile gönderiliyor. Hasat ekimde başlar ekimde biter 15-20 gün sürer. Kasımda aralıkta ceviz bulamazsınız adeta yok satıyoruz. Yağlı ve lezzetli olduğu için çok ilgi görüyor. Bizim cevizden yemek için bir iki ay önceden sipariş vermeniz gerekiyor. Ceviz tomurcuğa geldiği zaman siparişler hızlanır ve ağustosta yoğunlaşır."

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

İSTANBUL, TRABZON VE ERZURUM'DAN BİLE GELİN BAHÇE KURDULAR

Konurlar Mahallesi'nin ceviziyle ve bahçeleriyle ün yaptığını vurgulayan Uysal, "İş adamları ve neden bilmiyorum doktorlar ceviz bahçesi yatırımı yapıyorlar. Bursa'dan, İstanbul'dan, Trabzon ve Erzurum'dan bile gelip bahçe alanlar, boş tarla alıp sıfırdan bahçe kuranlar var. Bugün dönümü 300 ila 500 bin lira arasında fiyattan satılıyor" dedi.

Geçen yıl yeşil kabuklu olarak kilosunu 90-120 lira arasında sattıklarını belirten Uysal, "Bu yıl en düşüğü 120 liraydı ve 150 liraya kadar çıktı yeşil kabukluları. Tahta kabuk ise 130 liradan başlayıp 160 liraya kadar çıktı. Tütünde kalsaydık bu kadar kazanamazdık. Tütünde parasını bir yıl ekliyorduk. Cevizde ise hasat ettiğimiz gibi satıyoruz ve paramızı cebimize koyuyoruz." diye konuştu.

GENÇLER İLGİ GÖSTERİYOR

Mahallede ceviz üretimine yönelik çok sayıda gençten biri olan 20 yaşındaki Mehmet Bali ise hem gençlerin dışarıya göçünü önlediğini hem de tersine göç başlattığını kaydetti.

Kendilerine ait 3 dönüm, kiralık 250 dönümde ceviz ürettiklerini anlatan Bali, "İnegöl merkezdeki bir mobilya fabrikasında kısa süre çalıştım. Sonra bırakıp geldim. Çiftçilik kendi işimiz kazanıyoruz en azından. Tarımda bu yıl birçok ürün olmamasına rağmen biz cevizden iyi kazandık" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor - Son Dakika

