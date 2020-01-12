İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli - Son Dakika Dünya

İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli

6 saat önce

İngiltere'nin İran Büyükelçisi Rob Macaire dün Tahran'da düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alındı.

İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli, System.String[]

İngiltere'nin İran Büyükelçisi Rob Macaire dün Tahran'da düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında gözaltına alındı. Göstericiler Ukrayna uçağının düşürüldüğünün açıklanması sonrası yetkililere tepki gösterirken, Macaire üç saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab büyükelçilerinin gözaltına alınmasının "uluslararası hukukun açıkça ihlali" olduğunu söyledi.

Dominic Raab, Büyükelçi Rob Macaire'ın hiçbir açıklama yapılmadan gözaltına alındığını belirtti.

Raab, "İran hükümeti bir kavşak noktasında. Siyasi ve ekonomik olarak tecrit edilmiş bir şekilde uluslararası toplumdan dışlanmaya doğru yürüyüşünü sürdürebilir ya da gerginlikleri azaltarak ve diplomasi yoluna girerek ileriye doğru adımlar atabilir" dedi.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi, diplomatların görevli bulundukları ülkelerdeki diplomatik ilişkilerini, ayrıcalıklarını ve dokunulmazlıklarını belirliyor.

1961'de imzalanan uluslararası anlaşmaya göre diplomatlar gözaltına alınamıyor.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu nedenle İran'dan açıklama istedi.

İran medyasında yayımlanan bazı haberlerde ise Büyükelçi Rob Macaire'ın "hükümet karşıtı gösterileri kışkırtmakla" suçlandığı bildirildi.

Etemad gazetesi ise gözaltına alınması sonrası Twitter hesabında Macaire'ın fotoğrafını yayımladı.

'Protesto gösterisine katılmadım'

Büyükelçi Rob Macaire Twitter hesabından yaptığı açıklamada protesto gösterisine katılmadığını söyledi.

Rob Macaire, İran'ın Çarşamba günü yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının hayatını kaybeden yolcuları ve mürettebatı için düzenlenen bir anma törenine katıldığını belirtti, hayatını kaybedenlerden bazılarının İngiltere vatandaşı olduğunu hatırlattı.

Macaire, "Beş dakika sonra bazı kişiler sloganlar atmaya başladığında, oradan ayrıldım" dedi.

İngiliz büyükelçi ofisine gitmeden önce gittiği berberde gözaltına alınmıştı.





Tahran'da güvenlik önlemleri artırıldı

Tahran yönetimi, Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağının Çarşamba günü yanlışlıkla düşürdüğünü açıklamıştı.





İran Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki iki ABD üssüne düzenlenen hava saldırıları sonrası uçağın "askeri bir noktaya yaklaşan saldırgan bir uçak olarak algılandığını ve insani bir hata sonucu füzeyle vurulduğunu" duyurmuştu.

Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade ise uçağın Cruise füzesi sanılarak düşürüldüğünü söylemişti.

İran'da bu açıklamalar sonrası Cumartesi günü düzenlenen protesto gösterilerinin ardından başkent Tahran'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ülkede yayımlanan bazı gazetelerde, Ukrayna uçağının düşürülmesinin sorumlularının istifası istendi.

Devrim Muhafızları Başkomutanı Hüseyin Selami İran Meclisi'ni olayla ilgili olarak bilgilendirmiş, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yapılanın "affedilmez bir hata" olduğunu söylemişti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de özür dilemişti.





PS752 sefer sayılı uçaktaki 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.





Uçaktaki yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.

İngiltere, Tahran, İran, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:55 
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