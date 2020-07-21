İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar raporunu görüştü - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda, Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar raporu görüşüldü.

Komisyon, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığında toplandı.

Çavuşoğlu, toplantının açılışında, komisyon üyeliğinden ayrılan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Günelder Açanal, HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un yerine AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın seçildiğini bildirdi.

Daha sonra, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serap Yaşar, Avrupa'da kayıp mülteci ve göçmen çocuklar raporunun sunumunu yaptı.

Yaşar, raporda, kayıp mülteci ve göçmen çocuklara ilişkin durumun tanımlandığını, yürürlükteki yasal hükümlerin incelenerek, çocukları daha iyi korumak ve kaybolmalarını önlemek için çeşitli önerilerde bulunulduğunu söyledi.

Rapora göre, Birleşmiş Milletler'in, 2014-2018 yılları arasında dünya çapında her gün kayıtlı bir göçmen çocuğun ölü ya da kayıp olarak bildirildiğini belirten Serap Yaşar, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi bu durumdan derin endişe duymaktadır. Meclis bu sayının, buzdağının sadece görünen kısmı olduğunun bilincindedir. Ne var ki bu kayıplar kayda geçilmemiştir.

Ayrıca uluslararası kamuoyunun kayıp mülteci ve göçmen çocukların durumundan büyük ölçüde haberdar olmadığı görülmektedir. Rapora göre, Europol, Interpol ve Frontex'in kayıp çocukları bulmak konusundaki araçları güçlendirilmeli ve etkinlikleri mali, teknik ve personel desteği ile artırılmalı."

Öte yandan İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki alt komisyonların da üye seçimleri gerçekleştirildi.

Üye seçimi sonrasında komisyon başkanlarının belirlenmesine geçildi. Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonuna AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Göç ve Uyum Alt Komisyonuna AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanlığına ise AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu seçildi.