Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler - Son Dakika

Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler

17.10.2020 10:50
Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler, System.String[]

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan uçuşların yeniden başlamasıyla tedavi için 7 aydır Türkiye'ye gelmeyi bekleyen, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 79 Iraklı hasta, özel bir uçuş ile Türkiye'ye getirildi.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan uçuşların yeniden başlamasıyla tedavi için 7 aydır Türkiye'ye gelmeyi bekleyen, çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 79 Iraklı hasta, özel bir uçuş ile Türkiye'ye getirildi. Bağdat'tan getirilen Iraklılar, İstanbul'da Medicana Sağlık Grubu'na bağlı hastanelerde tedavi altına alınacak.

Irak Sağlık Bakanlığı ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki iş birliğiyle Irak'ta tedavi imkanı olmayan 65'i bebek ve çocuk olmak üzere toplam 79 hasta, refakatçileriyle birlikte dün tarifesiz bir uçuşla İstanbul'a geldi. İçlerinde pediatrik kardiyovasküler, göz ve genel cerrahi hastalarının bulunduğu Iraklı grubu, Medicana Sağlık Grubu yetkilileri İstanbul Havalimanı'nda karşıladı.

79 HASTA İSTANBUL'DA ŞİFA ARAYACAK Tedavi için geçen şubat ayında İstanbul'a gelişleri planlanan hastaların, o dönem koronavirüs önlemleri kapsamında iki ülke arasındaki uçuş kısıtlamaları nedeniyle gerçekleşememişti. Yaklaşık 7 aydır Türkiye'ye gelmeyi bekleyen Iraklılar, uçuş yasağının kalkmasının ardından yapılan girişimler sonucu getirildikleri İstanbul'da tedavi altına alınacak. "ŞİFALARINI BULARAK ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Hastaları İstanbul Havalimanı'nda karşılayan Medicana Sağlık Grubu Uluslararası Hizmetler ve Projeler Direktörü Mehmet Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada koronavirüsten dolayı sağlık turizminde de ciddi problemler yaşandığına dikkat çekti.

Ersoy, "Bu konuda hem kamuda hem özelde, sağlık alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye dünyada takdir görüyor. Medicana Sağlık grubu olarak 10 yıldan fazla bir süredir Irak Sağlık Bakanlığı ile bir proje yürütüyoruz. Hem Dışişleri Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı ve hem de bizim özel girişimlerimizle Irak'tan 'charter' (tarifesiz) uçuş ile 79'u hasta olmak üzere refakatçileriyle birlikte toplam 146 kişiyi Irak'tan buraya getirdik. Özellikle hastalardan 65'i pediatri ve kardiyovasküler cerrahi; ki Irak'ta bu tür tedavilere çok ciddi ihtiyaç var.

Biz de pandemi döneminde Irak Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz anlaşmaya istinaden bu hastalarımızı getirdik. Bebek ve çocuk hastalarımız çok fazla. Misafirlerimizi İstanbul'da Medicana Sağlık grubunun iki büyük hastanesinde tedavilerini yapacağız. Umarım şifalarını bularak ülkelerine geri göndermeyi düşünüyoruz" dedi.

Ülkelerinde tedavi imkanı olmadığı için hastalarını Türkiye'ye getirmek zorunda kalan aileler de mutlu olduklarını dile getirdiler. Kalp hastası oğlunu ameliyat ettirecek olan Meryem Muhammed, "Oğlumun kalbinde delik var. Irak'ta bu hastalığı tedavisi mümkün değil. Oğlum için acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.


Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler
Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler
Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler
Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler
Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler

Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, Irak, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Irak'tan 7 ay sonra tedavi için İstanbul'a geldiler - Son Dakika

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