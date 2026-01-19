İran'da Gösterilerde Ölü Sayısı 3.919'a Yükseldi - Son Dakika
İran'da Gösterilerde Ölü Sayısı 3.919'a Yükseldi

19.01.2026 02:16
HRANA'nın raporuna göre, İran'daki eylemlerde 3.919 kişi hayatını kaybetti, 24.669 kişi gözaltına alındı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi.

HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

Kaynak: AA

