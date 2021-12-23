İran: Fransa'nın nükleer görüşmelerdeki tutumu yapıcı değil - Son Dakika

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer müzakerelerde başta Fransa olmak üzere Avrupa tarafının tutumunun yapıcı olmadığını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile başkent Tahran'da bir araya gelen Abdullahiyan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İranlı Bakan Abdullahiyan, iki ülke arasındaki transit geçişleri ve ticareti geliştirmeye yardımcı olacak Şelemçe- Basra demir yolunu en kısa sürede faaliyete geçirme konusunda kararlı olduklarını belirterek, "Uçuş vizeleri ve genel vizelerin karşılıklı kaldırılmasına da hazırız." dedi.

Suudi Arabistan'la görüşmeler devam edecek

İran ve Suudi Arabistan arasında devam eden görüşmeler ve Irak'ın bu konuda üstlendiği role değinen Abdullahiyan, "Sayın Fuad Hüseyin ve Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin çabalarıyla, Tahran ve Riyad arasında Bağdat'ta yapılacak bir sonraki müzakere turuna katılacağız. Yanlış anlaşılmaları çözmeye ve Tahran-Riyad ilişkilerini normale döndürmeye yönelik çabaları için Irak hükümetine teşekkür ediyorum." dedi.

Abdullahiyan, müzakerelerin son turunda Suudi Arabistan'a bir dizi pratik ve yapıcı öneri sunduklarını aktararak, "İnşallah iki ülke heyetleri yakın zamanda Bağdat'ta bir araya gelecek ve anlaşmanın bir sonraki aşamasının uygulanması için çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun hayatını kaybetmeden önce tedavi için İran'a nakledilmesi konusunda destek olan Irak'a teşekkür eden Abdullahiyan, "İran'ın Yemen Büyükelçisi'nin neden zamanında nakledilmediğine dair Suudi Arabistan'dan ikna edici bir yanıt bekliyoruz." dedi.

Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiğini de sözlerine ekledi.

"Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik"

Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerle ilgili bir soru üzerine Abdullahiyan, "Viyana görüşmelerinin son turunda, iki aşamalı görüşmelerin ardından tek bir belgeye ve tek bir gündeme ulaşabildik. Bu önemli bir gelişmeydi." dedi.

Avrupa ülkelerinin müzakerelerdeki tutumunu eleştiren Abdullahiyan, şöyle konuştu:

"Daha önceki müzakerelerde genel olarak bazı Avrupa ülkelerinin özellikle de Fransa'nın yaklaşımını yapıcı görmedik. Fransa tarafının müzakerelere odaklanmasını ve yapıcı bir rol oynamasını bekliyoruz. Viyana'daki müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle, iyi bir anlaşmaya varmak için sürdüreceğimizi açıkça beyan ediyor, diğer taraflardan da aynı yaklaşımı umuyoruz. Diğer taraflar, bir imtiyaz verip karşılığında 10 imtiyaz isterlerse İran'ın bunu kabul etmeyeceğinden şüphe duymasınlar."

Buna karşılık Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in yaklaşımının olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, Rusya ve Çin'in müzakere masasındaki destekleyici ve yapıcı yaklaşımını da takdir ettiklerini dile getirdi.

???????İran Dışişleri Bakanı, su ve sınırlardaki nehirlerin kullanımı meselesiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Geçen hafta Türkiye Enerji Bakanlığından bir heyetle bu konuda görüşmeler yapıldı. Bu konu İran ve Irak'ın gündemindedir. Ervend Nehri'nin (Şattülarap) ortak kullanımı ve taranmasında iyi bir ilerleme kaydedildi. 1975 Cezayir Anlaşması çerçevesinde bölgede barajların inşası ve sınır nehirlerinin işletilmesi konusunda İran'ın görüşmeleri devam ediyor. İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bu nehirlerden bazılarının kullanımındaki ortak noktaları göz önünde bulundurarak karşılıklı olarak tatmin edici bir sonuca ulaşmayı umuyoruz."