İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek

17.05.2022 17:26
İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek

İranlı Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yakın zamanda Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geleceğini söyledi.

İranlı Milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile yakın zamanda Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya geleceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Kuddusi, Tahran ile Riyad arasında Nisan 2021'de başlayan ilişkileri normalleştirme görüşmelerinde ön anlaşmaların sağlandığını belirtti.

Kuddusi, "Yakın gelecekte Dışişleri Bakanımız Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan arasında Bağdat'ta bir görüşme yapılacak. Bu görüşmede ikili meseleler, büyükelçiliklerin açılması ve Yemen'deki kriz başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alınacak." dedi.

İranlı Milletvekili, söz konusu görüşmenin tarihine ilişkin ise net bir bilgi vermedi.

?- İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle iki ülke arasındaki gergin diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ile Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın ara buluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 23 Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, Riyad'la müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmiş ve bunun bir göstergesi olarak Suudi Arabistan'ın Cidde'deki İslam İşbirliği Teşkilatında görevli üç İranlı diplomata vize verdiği bilgisini aktarmıştı.

İki ülke yetkilileri son olarak geçen ay Bağdat'ta bir araya gelmişti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı yayın yapan "Nournews" tarafından 23 Nisan'da yapılan açıklamada, bir sonraki müzakerelerin dışişleri bakanları düzeyinde yapılabileceği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının 'casusluk' iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı Son dakika... İran, iki Fransız vatandaşının 'casusluk' iddiasıyla gözaltına alındığını doğruladı
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
16:31 Finlandiya Parlamentosu'ndan NATO onayı! Parlamentodan geçti
16:31 Putin'den Avrupa ülkelerine eleştiri: Rus enerji kaynaklarından vazgeçme politikaları ekonomik intihardır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 17:50:38. #1.13#
SON DAKİKA: İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Bağdat'ta görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement