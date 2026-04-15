İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu
İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

15.04.2026 08:33
ABD, İran’a yönelik deniz ablukasını başlatarak 36 saat içinde ülkenin deniz ticaretini durdurdu. CENTCOM Komutanı Brad Cooper, “ABD güçleri, İran’a denizden giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu” açıklamasını yaptı. İran ekonomisinin yüzde 90’ının deniz ticaretine bağlı olduğu vurgulanırken, adımın başarısız barış görüşmeleri sonrası atıldığı ve bölgesel gerilimi artırdığı belirtildi.

ABD, İran’a yönelik baskıyı yeni bir boyuta taşıyarak deniz ablukasını devreye soktu. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Oramiral Brad Cooper, İran limanlarına yönelik ablukanın “tamamen uygulandığını” açıkladı.

36 SAATTE EKONOMİK TRAFİK DURDURULDU

Cooper, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ablukanın başlamasından sonraki 36 saat içinde İran’a deniz yoluyla yapılan tüm ticaretin durdurulduğunu belirtti. Açıklamada, “ABD güçleri, İran’a denizden giren ve çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurdu” ifadelerine yer verildi.

ABD’li yetkililer, İran ekonomisinin yaklaşık yüzde 90’ının deniz ticaretine bağlı olduğuna dikkat çekerek, bu hamlenin Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı ciddi şekilde artıracağını vurguladı.

ATEŞKES ÇÖKTÜ, ABLUKA BAŞLADI

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik ablukayı pazartesi günü başlattı. Bu kararın, hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve başarısızlıkla sonuçlanan barış müzakerelerinin ardından alındığı bildirildi.

Trump yönetimi, İran’la yürütülen diplomatik sürecin çökmesi sonrası askeri ve ekonomik baskıyı eş zamanlı artırma stratejisini devreye soktu.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelere göre, ABD’nin deniz ablukası kararı, İran’ın enerji ihracatı ve dış ticaretini doğrudan hedef alıyor. Uzmanlar, bu adımın özellikle petrol sevkiyatlarını etkileyerek küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

Öte yandan İran’dan henüz resmi bir geri adım sinyali gelmezken, Tahran yönetiminin bu hamleye nasıl karşılık vereceği merak konusu.

KÜRESEL ETKİ BEKLENTİSİ

Analistler, ABD’nin uyguladığı ablukanın sadece İran’ı değil, Orta Doğu’daki ticaret hatlarını ve küresel lojistik akışını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin yakından izlendiği ifade ediliyor.

Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay Notta valinin oğlunun adı yazılıydı Gülistan Doku dosyasını raftan indiren detay! Notta valinin oğlunun adı yazılıydı
İsrail’i küplere bindiren dergi kapağı Görüntüleri de ortaya çıktı İsrail'i küplere bindiren dergi kapağı! Görüntüleri de ortaya çıktı
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Okan Buruk’tan Osimhen’e: Sana ihtiyacım var Okan Buruk'tan Osimhen'e: Sana ihtiyacım var
Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı Canlı yayında “Dönmem” dedi Dünyasını aydınlatan eş, 5 çocuklu adama kaçtı! Canlı yayında “Dönmem” dedi
Ara seçim olacak mı Gözlerin çevrildiği Bahçeli’den açıklama var Ara seçim olacak mı? Gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama var
Öldürdüğü hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde yaşayan koca: “Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum“ Öldürdüğü hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde yaşayan koca: "Tek hatırladığım 8 gün boyunca eşimin cesediyle uyumuşum"
Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı Lise baskınında dehşet anlarını görgü tanığı anlattı: Önüne gelene sıktı
Geceye damga vuran kırmızı kart Hakem tereddüt etmedi Geceye damga vuran kırmızı kart! Hakem tereddüt etmedi
Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım
Ülke ayakta Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın
Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı Önce prova yaptı, saatler sonra kendini boşluğa bıraktı

08:40
Siyaset kulisleri alev alev 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye katılıyor
Siyaset kulisleri alev alev! 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor
08:25
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
Günlük 12 ton üretim yapan Türk gıda devi resmen iflas etti
08:12
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız
08:10
Savaşta bir ilk İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
Savaşta bir ilk! İran saldırılarını yönlendirmek için Çin yapımı casus uydu kullandı
07:39
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni detay: Gömüldü daha sonra çıkartıldı
06:42
Gerilim tavan yaptı Meloni’den Trump’ı küplere bindirecek nükleer cevap
Gerilim tavan yaptı! Meloni'den Trump'ı küplere bindirecek nükleer cevap
04:56
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi’ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
Filistin direnişinin sembol ismi Bergusi'ye İsrail hapishanesinde ağır işkence
04:23
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
Trump dünyayı umutlandıran mesajı verdi: Savaş bitmeye çok yakın
02:56
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı Çok sayıda ölü var
ABD sorgusuz sualsiz vurdu, Pasifik kana bulandı! Çok sayıda ölü var
00:53
Polisten ibretlik ceza Bir daha motora elini sürmez
Polisten ibretlik ceza! Bir daha motora elini sürmez
23:19
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
18 yıl önce çöpte ölü bulunan bebeğin annesi: Dokunduğumda kaskatıydı
21:48
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP’den istifa etti
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den istifa etti
