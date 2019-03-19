Son Dakika Haberleri: İranlı Turistler Kuşadası'nda

İranlı Turistler Kuşadası'nda

3 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bugün ilk kafileyle 400 İranlı turist geldi.

İranlı Turistler Kuşadası'nda, System.String[]
AYDIN'ın Kuşadası ilçesine, bugün ilk kafileyle 400 İranlı turist geldi. Ülkedeki 13 günlük Nevruz tatili dolayısıyla  Türkiye'ye İranlı turist akını olması beklenirken, sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 8'i charter olmak üzere toplam 10 uçak seferiyle İran'dan 10 bin turistin geleceği belirtildi. 

Ülkelerindeki 13 günlük Nevruz tatilini fırsat bilen İranlılar, bugün sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin turistik bölgelerine gelmeye başladı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na bu sabah inen ilk charter uçağı ile İran'dan ilk kafileyi oluşturan 400 turist, Türkiye'ye giriş yaptı. Antalya ve Bodrum'a inecek uçaklar ile Van sınırından kara yoluyla gelecek İranlıların sayısının 100 bini bulmasının beklendiği kaydedildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 2 haftada inecek, 8'i charter, 2'si tarifeli toplam 10 uçak ile sadece Kuşadası'na 10 bin İranlı turistin geleceğini söyleyen tur operatörü Bülent İlbahar, "İranlı dostlarımız Nevruz tatilinde ülkemize büyük ilgi gösteriyor. Bugün ilk kafilemiz geldi. Otellerine yerleşti. Bizim ve diğer acentelerin Antalya Havalimanı'na getireceği İranlı turist sayısı 30- 40 bin arasında olacak. Bunun dışında İstanbul ve Bodrum'daki havalimanlarına ve kara yolu ile gelecek olan İranlı turistler de olacak. Nevruz tatilinden sonra charter sayıları düşse de İran uçuşları ve misafirlerimizin gelmesi Ekim ayı sonuna kadar sürecek" dedi.

'ÇOK ALIŞVERİŞ YAPIYORLAR'

Nevruz tatili için gelen İranlılar, turizmciler kadar alışveriş merkezlerindeki lüks mağaza sahiplerini de sevindiriyor. Türkiye'deki bazı markaların İran'da çok bilindiğini; ancak oradaki fiyatların yüksek olduğunu söyleyen mağaza yetkilisi, "İran'da markamızın mağazası var; ancak kur farkı yüzünden buradaki fiyatlar, İran'dakinden 3 kat daha ucuz. Çok alışveriş yapıyorlar. Bazıları, tatilini götürüp, ülkesinde sattığı ürünlerle bedavaya getiriyor" diye konuştu. 

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:58 Kaynak: DHA

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