IRMAKTA KAYBOLAN BURUNDİLİ BUKERE 110 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika
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IRMAKTA KAYBOLAN BURUNDİLİ BUKERE 110 GÜNDÜR ARANIYOR

28.09.2022 14:15

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 110 gündür aranıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22), 110 gündür aranıyor.

İstanbul'da ithalat ve ihracat işleri yapan bir şirkette çalışan Burundili Ally Seifu Bukere, haziran ayı başında arkadaşıyla birlikte tatil için Antalya'ya geldi. Türkiye'nin en büyük doğal su parkuru olan Manavgat'ın Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Beşkonak bölgesinde, 11 Haziran'da rafting turuna katılan Bukere ve arkadaşı Fahad Nsabimana (20), çevredekilerin 'çok tehlikeli' uyarısına aldırmadan suya girdi. Şiddetli akıntı nedeniyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtardı ancak Ally Seifu Bukere akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

ROBOTLARLA ARAMADAN DA SONUÇ ÇIKMADI

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama-Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma, AFAD, Side Sualtı Arama-Kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, AKUT, İHH, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıda ve su yüzeyinde hem dronla havadan hem de karadan yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Jandarma SAK timi ve sivil kuruluşların dalgıçlarının günlerce ırmakta yaptığı aramalardan da bir sonuç çıkmadı. Bölgeye getirilen robotlarla yapılan aramalarda da Bukere'nin izine rastlanılmadı. Dalgıçlar tarafından yapılan aramalar sonlandırılırken, kıyıdan yüzey taramalarına 110 gündür devam ediliyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Jandarma, Manavgat, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IRMAKTA KAYBOLAN BURUNDİLİ BUKERE 110 GÜNDÜR ARANIYOR - Son Dakika

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