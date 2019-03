İsipab 14. Konferansı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Terörizmden ve terörist örgütlerden günümüzde en çok İslam ülkeleri ve Müslüman toplumları mağdur olmasına rağmen, maalesef yine de İslam ve Müslümanlar terörizmle ilişkilendirilmekte ve töhmet altında bırakılmaktadır." dedi.Şentop, Fas 'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin (İSİPAB) 14. Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesine değindi.Mustafa Şentop, barış ve diyaloğun tesisi için kurulan masaya oturan tarafın Kıbrıslı Türkler olduğunu, her defasında masadan kalkan, hatta masayı deviren tarafı ise Rumların oluşturduğunu dile getirdi.Buna rağmen, uluslararası toplumun özellikle Batılı devletlerin Rumlara destek verdiğini söyleyen Şentop, "Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz de meselenin adil ve kalıcı bir şekilde çözülmesi için İslam aleminden, Müslüman kardeşlerinden dayanışma ve destek beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu. Yunanistan 'da Müslüman Türk azınlığa karşı haksız uygulamaların devam ettiğini ve bazı alanlarda yeni boyutlar kazandığını belirten Şentop, sadece Batı Trakya bölgesinde değil, Rodos ve İstanköy adalarında, Selanik'te yaşayan Müslüman Türklerin de hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini vurguladı.Mustafa Şentop, Kırım 'ın yasa dışı ilhakının üzerinden beş sene geçtiğini ve Kırım Tatarlarının durumunun hassasiyetini korumayı sürdürdüğünü ifade etti.Uluslararası toplumun Kırım Tatarlarını sahiplenmesinin büyük önem taşıdığını kaydeden Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Kırım'a düzenlenmesi beklenen teknik ziyaretin gerçekleştirilmesini ve İslam Dünyasının Kırım Tatarlarına olan desteğinin yeniden vurgulanmasını arzu ettiklerini aktardı.Şentop, Ermenistan işgali altında bulunan Azerbaycan toprağı Yukarı Karabağ meselesinde, Türkiye 'nin başından beri bu ihtilafın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde barışçıl şekilde çözülmesi için çaba gösterdiğini, bu çabanın devam ettiğini söyledi.Müslüman bir toplum olan Uygurların, gayri insani muameleye tabi tutulduğuna işaret eden Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleri Uygur meselesinde daha fazla etkin ve duyarlı olmaya davet etti.Şentop, Uygurların yaşadığı dramın bir benzerini de Arakanlı Müslümanların yaşadığını, Rohingya krizinin, zamanın en büyük trajedilerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.Mustafa Şentop, şöyle konuştu:"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri olarak Arakanlı Müslüman kardeşlerimizi mülteci kamplarında kaderlerine terk edemeyiz. Hep birlikte dayanışma içinde bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermek ve Bangladeş 'in yükünü hafifletmek amacıyla çalışmak zorundayız. Diğer taraftan, Myanmar 'ı kalıcı bir çözüm bulmaya ikna etmek amacıyla bu ülkeye yönelik siyasi girişimlerimize devam etmeli, Myanmar üzerindeki uluslararası siyasi baskıyı artırarak sürdürmeliyiz."Mustafa Şentop ayrıca, Türkiye'nin, Filipinler 'in güneyinde nihai, adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi amacıyla, Güney Filipinler Barış Sürecine aktif şekilde destek verdiğini kaydetti.-"Selam ve barış ile anılması gerekiyor"Terörizmin her türlüsünü kınadıklarını belirten Şentop, " PKK , FETÖ, DEAŞ'la mücadele bahanesi altında Batılı devletlerce silahlandırılan ve desteklenen PYD/YPG, El-Kaide, DEAŞ, Boko Haram ve Eş-Şebab başta olmak üzere, terörizmden ve terörist örgütlerden günümüzde en çok İslam ülkeleri ve Müslüman toplumları mağdur olmasına rağmen, maalesef yine de İslam ve Müslümanlar terörizmle ilişkilendirilmekte ve töhmet altında bırakılmaktadır. İslam coğrafyasının, artık adı gibi selam ve barış ile anılması gerekiyor." diye konuştu.Şentop, şunları söyledi:"Türkiye, gerek yakın çevresinde, gerek dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan tüm gelişmeleri uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak yakından izlemekte; Afrika Asya ve Latin Amerika 'da açtığı yeni temsilcilikleri sayesinde küresel çapta girişimci ve insani bir dış politika yürütmektedir.Uyguladığımız politikanın temelinde her zaman zalime karşı mazlumların safında yer alma yaklaşımını benimsiyoruz. Ayrıca, üyesi olduğumuz uluslararası kuruluşların günün gereklerine uygun biçimde reformdan geçerek etkin ve sonuç odaklı bir yaklaşım benimsemelerine katkı sunmaya gayret ediyoruz.İSİPAB'ın her üyesinin benzer sorumluluk içerisinde davranması mevcut krizlerin aşılmasına ve yenilerinin ortaya çıkmasının engellenmesine yardımcı olacaktır. Bu noktada, Pakistan 'ın Keşmir'de ortaya çıkan son krizde gösterdiği sağduyulu yaklaşım örnek nitelikte olup, övgüyü hak etmektedir."Şentop, krizlerin suhuletle çözülmesi kadar, ortaya çıkmalarından önce gerekli önlemleri almanın da önemli olduğuna işaret ederek, "Bu bağlamda, önleyici diplomasi ve arabuluculuk faaliyetleri alanında bilgi ve tecrübemizin artırılması yararlı olacaktır. Ülkemizin İstanbul 'da düzenlediği arabuluculuk konferansları bu boşluğu doldurmaya yöneliktir." ifadelerini kullandı. Abu Dabi 'de 1-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 46. Toplantısında konunun İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından da sahiplenilmesinin ve gelecek yıllarda arabuluculuk alanında konferans düzenlenmesi kararı alınmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğunun altını çizen Şentop, böylece, İslam coğrafyasında arabuluculuk alanında sürdürülmekte olan kapasite inşa çalışmalarının hızlanacağını ve İslam dünyasında yaşanan ihtilaflara çözümler bulunması yönündeki arayışların hız kazanacağını belirtti.-ArabuluculukŞentop, dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının İslam coğrafyasında yaşandığı dikkate alındığında, çatışmaların ve ihtilafların barışçıl bir şekilde çözümünün Müslümanlar için her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, aksi takdirde bu durumun, Müslümanlar arasındaki çatışmalardan beslenenlerin işini kolaylaştıracağını dile getirdi.TBMM Başkanı Şentop, "Bu noktada, İslam İşbirliği Teşkilatının arabuluculuk kapasitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar atmamız gerektiğini kabullenmeliyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı içinde tesis edilen Arabuluculuk Dostları Temas Grubu ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin genç diplomatlarına yönelik olarak ülkemizde düzenlenen Barış İçin Arabuluculuk Sertifika Programı gibi örnekleri çoğaltmalıyız." dedi.Öte yandan, Şentop, konuşmasında, toplantıya İran 'ın katılmamasını eleştirdi. İSİPAB'ın 13. Konferans Başkanlığını yürüten İran'ın, toplantıya katılarak başkanlığı devretmesi gerektiğini de hatırlatan Şentop, ayrıca İSİPAB'ın, İslam ülkelerinin bir ve beraberliği için kurulmuş bir teşkilat olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.(Bitti)