İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar - Son Dakika
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İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar

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Fas'tan yüzerek İspanya'nın Ceuta şehrine gelen yüzlerce düzensiz göçmen ülkede krize neden oldu. Güvenlik güçleri göçmenlere müdahalede bulunmaya çalışırken, Ceuta sokaklarında düzensiz göçmenler ile İspanyollar arasında kavgalar yaşandı. İspanya hükümeti, bölgeye asker konuşlandırmaya karar verdi.

Fas'tan yüzerek İspanya’nın Kuzey Afrika’daki şehri Ceuta’ya girmeye çalışan yüzlerce düzensiz göçmen bölgede büyük bir krize yol açtı. Güvenlik güçlerinin müdahalesine rağmen şehre ulaşan göçmenler ile yerel halk arasında sokaklarda arbedeler yaşandı.

Artan gerilim ve kapasitesi dolan barınma merkezleri nedeniyle zor durumda kalan İspanya hükümeti bölgeye asker sevk etme kararı aldı. Sınır hatlarında ve sahilde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, göçmenlerin geri gönderilmesi için de çalışmalar başlatıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.

İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti. Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi. Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.

Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

İSPANYA'AN ACİL MÜDAHALE MESAJI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.

Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.

İSPANYA, CEUTA'YA ASKER KONUŞLANDIRIYOR

İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Schengen Bölgesi'nin İspanya'ya kapatılmasından yana olduğunu ifade etti.

"Düzensiz ve kontrolsüz göçün" ulusal güvenliğe bir tehlike oluşturduğunu aktaran Tajani, "Ceuta'dan gelen görüntüler, Madrid hükümetinin 500 binden fazla düzensiz göçmene, İspanyol ve dolayısıyla Avrupa vatandaşlığı verme kararının ne kadar büyük bir hata olduğunu ve insan kaçakçılığını teşvik ettiğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya, Güncel, Göçmen, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanya'da düzensiz göçmen krizi! Yüzerek geldiler, şehri karıştırdılar - Son Dakika

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