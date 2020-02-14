Ispartalı sultanlar şampiyon - Son Dakika
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Ispartalı sultanlar şampiyon

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası Isparta 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi.

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Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası Isparta 6 Mart Spor Salonunda gerçekleştirildi.


Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen U-14 Kızlar Bölge Şampiyonası'na Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor takımları katıldı. Final maçının başlangıcını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu verdi.


İlk 2 maçını kazanan Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor Takımı, İzmir Ege Megaspor Kulübü'nü 80-43 mağlup ederek Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hakkı kazandı. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yakup Kütük, Isparta Basketbol İl Temsilcisi Murat Sağlamer ve 750 dolayında basketbolsever izledi.


İlk periyodu 16-12, devreyi 32-26 üstün giren Isparta, 3. Periyodu da 51-38 önde kapadı. Karşılaşmayı da 51-38 kazanan Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü, maç sonunda şampiyonluk sevinci yaşadı. Sporcular ödüllerini ve başarı belgelerini Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Emniyet Müdürü Metin Akay, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek'ten aldılar.


Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor Takımı Antrenörü Ömer Faruk Bilge, finallerde de oldukça iddialı. - ISPARTA

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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