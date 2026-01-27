İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi daha serbest bıraktı - Son Dakika
İsrail, Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinliyi daha serbest bıraktı

27.01.2026 10:10
İSRAİL ordusu, Gazze'de alıkoyduğu 9 Filistinli esiri daha serbest bıraktı.

İsrail güçleri tarafından Gazze'nin çeşitli bölgelerinde alıkonulan 9 Filistinli esirin, Kerem Ebu Salim (Kerem Şalom) Sınır Kapısı üzerinden serbest bırakıldığı bildirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) koordinesinde Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine getirilen Filistinlilerin, buradaki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerin uzun süreli alıkonulma ve kötü muamele nedeniyle bitkin halde oldukları, sağlık kontrollerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

