İsrail'in Batı Şeria Uygulamaları Kınandı
İsrail'in Batı Şeria Uygulamaları Kınandı

09.02.2026 14:50
Türkiye ve diğer ülkelerin bakanları, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerini kınadı.

TÜRKİYE, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlarının yaptığı ortak açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki uygulamaları kınandı.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada; İsrail'in bölgedeki son adımları 'en güçlü şekilde' kınandı. Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da hukuka aykırı İsrail egemenliği dayatmayı, yerleşim faaliyetlerini kökleştirmeyi ve yeni bir hukuki ve idari gerçeklik oluşturmayı amaçlayan karar ve tedbirlerine tepki gösterdi. Bu adımların 'Filistin halkını tehcir etme ve yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmaya yönelik' olduğu belirtilen açıklamada, bakanların İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiçbir egemenliğinin bulunmadığını yeniden teyit ettikleri ifade edildi.

Açıklamada bakanlar, "İsrail hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürülen yayılmacı politikalar ve yasa dışı tedbirlerin bölgede şiddeti ve çatışmayı körüklediği" konusunda uyarıda bulundu.

'FİLİSTİN HALKININ VAZGEÇİLMEZ HAKKINA SALDIRIDIR'

İsrail'in eylemlerinin 'uluslararası hukukun aleni bir ihlalini teşkil ettiği' vurgulanan metinde, bu adımların iki devletli çözümü baltaladığı ve Filistin halkının 4 Haziran 1967 sınırları temelinde başkenti işgal altındaki Kudüs olan bağımsız ve egemen devlet kurma yönündeki vazgeçilmez hakkına yönelik bir saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi. Bakanlar, söz konusu yasa dışı eylemleri 'kesin bir dille reddettiklerini' bildirdi.

Batı Şeria'daki bu yasa dışı uygulamaların 'hükümsüz olduğu' vurgulanan açıklamada, bu uygulamaların, özellikle 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil işgal edilen Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail uygulamalarını kınayan 2334 sayılı karar başta olmak üzere tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Ayrıca bu durumun, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki politikaları ile uygulamalarının ve devam eden mevcudiyetinin yasa dışı olduğunu tespit eden ve İsrail işgaline son verilmesinin gerekliliğini teyit eden Uluslararası Adalet Divanı'nın 2024 yılındaki istişari görüşünün de ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA İSRAİL'İ ZORLAMA ÇAĞRISI

Dışişleri bakanları, uluslararası topluma da çağrıda bulundu. Açıklamada, uluslararası toplumun hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi ve Batı Şeria'daki tehlikeli tırmandırma ve yetkililerinin kışkırtıcı açıklamalarını durdurmayı teminen İsrail'i zorlaması talep edildi.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası meşruiyet kararlarına dayanan ve Arap Barış Girişimi'ne uygun bir şekilde iki devletli çözüm temelinde Filistin halkının kendi kaderini tayin ve devlet kurma yönündeki meşru haklarının, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayacak adil ve kapsamlı barışa ulaşmanın tek yolu olmaya devam ettiği vurgulanmıştır."

Kaynak: DHA

