İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 32 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 32 Ölü

İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırısı: 32 Ölü
01.02.2026 02:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze'de en az 32 Filistinli'nin ölümüne neden olan hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, çoğu çocuk ve kadın en az 32 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail saldırıları Gazze'nin farklı bölgelerini hedef aldı.

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, bir saldırıda savaş helikopterlerinin güneydeki Han Yunus kenti yakınında, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir kampı hedef aldığını bildirdi.

Saldırılar, Ocak ayı ortasında ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinden bu yana yapılan en yoğun saldırılar.

İsrail ordusu, Hamas'ın cuma günü ateşkesi ihlal ettiğini iddia ederek, saldırıların buna misilleme olduğunu açıkladı.

İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Hamas saldırılarda ölenler arasında Han Yunus'taki kampa sığınmış bir aileden yedi kişinin olduğunu, saldırıların sivil yerleşimleri, çadırları ve bir polis karakolunu hedef aldığını duyurdu.

Gazze Şehri'ndeki Şifa Hastanesi'nden doktorlar da şehir merkezindeki bir apartmanın vurulması sonucu üç çocuk ve iki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölen çocukların amcası Samer al-Atbash, Reuters haber ajansına "Üç küçük yeğenimi sokakta bulduk. Ateşkes diyorlar... Bu çocukların suçu neydi? Bizim suçumuz ne?" diye konuştu.

AFP saldırılarda Gazze'nin güneyinde onbinlerce Filistinli'nin sığındığı el Al-Mawasi bölgesinin de hedef alındığını aktardı.

İsrail ise saldırılarda "dört komutan ve başka teröristlerle" bir silah deposu, bir silah üretim tesisi ve Gazze Şeridi'nin orta kısmında Hamas'ın saldırı düzenlemek için kullandığı iki bölgenin hedeflendiğini savundu.

İsrail ordusunun açıklamasında ayrıca "Refah'ın doğusundaki bir tünelden çıkan sekiz teröristin" tespit edildiği de belirtildi.

Hamas saldırıları kınayarak, ABD'den acil eyleme geçmesini istedi ve devam eden ateşkes ihlallerinin "İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız bir soykırım savaşı sürdürdüğünün kanıtı" olduğunu belirtti.

Refah sınır kapısının açılması bekleniyor

Gazze'deki İsrail saldırıları sürerken, Gazze ile Mısır arasındaki Refah sınır kapısının bugün açılması bekleniyor.

Hamas'ın elindeki son rehinenin cenazesinin hafta başında İsrail'e teslim edilmesinin ardından, sınır kapısının pazar günü açılacağı duyurulmuştu.

Sınırın açılması, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının önemli koşullarından biri.

Gazze'ye giriş ve çıkışlar için ana sınır olan Refah'tan günlük kaç kişinin geçişine izin verileceği henüz bilinmiyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in cumartesi günü düzenlediği saldırıları kınayarak, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Ateşkes görüşmelerinin arabulucularından olan Katar'ın dışişleri bakanlığı da "devam eden İsrail ihlallerini" kınadı.

Gazze'deki sağlık bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 71 bin 769'a, yaralı sayısıysa 171 bin 480'e yükseldi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarla başlayan savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde ve birçok bölge ülkesinin katılımıyla Ekim 2025'te varılan bir anlaşmayla sona ermiş ve taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti.

Ocak ayı ortasında da anlaşmanın ikinci aşamasına geçildiği açıklanmıştı.

İkinci aşama, Gazze'nin yeniden inşasını, tümüyle savaşçılardan arındırılmasını, Hamas ve diğer Filistinli grupların silahsızlandırılmasını kapsıyor.

Gazzeli yetkililer ateşkesin başından bu yana İsrail saldırılarında en az 500 kişinin öldüğünü, İsrailli yetkililerse dört İsrail askerinin öldüğünü söylüyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 32 Ölü - Son Dakika

BBC
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim
Merkez Bankası’ndan kritik adım Büyüme sınırı düşürüldü Merkez Bankası'ndan kritik adım! Büyüme sınırı düşürüldü
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
20:47
Noa Lang’dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
Noa Lang'dan dünyaca ünlü yıldıza çağrı: Come to Galatasaray
20:03
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi
19:32
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı
18:43
Fatih Ürek’in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı: Kendi adıma bir okul olsun
18:32
Suriye’de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Suriye'de skandal gösteri: İsrail bayrağı ve Netanyahu fotoğraflarıyla sokağa indiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 03:23:49. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 32 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.