İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak - Son Dakika

İstanbul bu hafta, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara ev sahipliği yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bu hafta birçok oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, 5-8 Şubat'ta 1953'de Vern Sneider'in The Teahouse of the August Moon romanından aynı adla uyarladığı oyunu ile Pulitzer ve Tony ödülleri alan senaryo ve oyun yazarı John Patrick tarafından kaleme alınan "Tatlı Kaçık", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alan "Matruşka" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, müziklerini Burhan Şeşen ile Gökhan Şeşen'in yaptığı, Carlo Goldoni'nin İtalyan komedi tiyatrosuna kazandırdığı en seçkin örneklerden biri olan "İki Efendinin Uşağı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde sahnenin ilk kadınları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiren "Hayali Temsil", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ayrılık sonrası çocukları için sağlıklı bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatan "Uzlaşma", Ümraniye Sahnesi'nde bir çiftin hikayesini, pişmanlıkları, yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan "Geç Kalanlar", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde ayrıldıktan sonra da didişmeye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşamayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen kavgalarının konu edildiği "Hisse-i Şayia" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Türk tiyatrosunun önemli adlarından Naşit Özcan'ın yaşamından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" sahnelenecek.

Klasik Fransız Tiyatrosu'nun kurucularından Moliere'in yazdığı son oyun olan "Hastalık Hastası" da 6, 7 ve 8 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise bu hafta 6 ve 7 Şubat'ta "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik izleyicilerle buluşacak.

"Palyaço Prens" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde sergileneceği 9 Şubat'ta ayrıca "Yaşasın Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Peri Kız Müzikali" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Rüya" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Harikalar Mutfağı" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosunda ise Jennifer Haley'nin, internet üzerindeki video oyunlarına bağımlı gençlerin ilgisiz anne babaları için uyarı niteliğinde mesajlar barındıran oyunu "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı" Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, Okday Korunan'ın yazıp yönettiği "İyi Şanslar" Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de 4-9 Şubat'ta sahnelenecek.

Aynı tarihlerde Jules Verne'nin aynı isimli eserinden uyarlanan "80 Günde Devr-i Alem" Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, William Shakespeare'in en çok oynanan oyunlarının başında gelen "Hamlet", Kozyatağı Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

Hayati Çitaklar'ın yazıp Ahmet Mark Somers'in yönettiği "Alyoşa", 4-8 Şubat'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'ye, Anton Çehov'un yazdığı "Aziz Dostum Çehov" 6-9 Şubat'ta Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak.

Haldun Dormen'in yönetmenliğini üstlendiği ve Kemal Uzun'la birlikte Ray Cooney'den çevirdiği "Karmakarışık" ise 5 ve 6 Şubat'ta Beylikdüzü AKM Sahnesi'nde oynayacak.

Sahne sanatları ve konserler

Şener Şen'i yıllar sonra tiyatro sahnesine geri döndüren "Zengin Mutfağı", 3 - 4 Şubat'ta Dasdas Sahne'de sahnelenecek.

Caz, R&B, soul ve blues müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden biri olan China Moses, 5 Şubat'ta İş Sanat'ta müzikseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin önde gelen caz piyanistlerinden Kerem Görsev; kontrbasta Volkan Hürsever, davulda Ferit Odman'dan oluşan trio projesi ve ağırlıklı olarak kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarla sahne alarak dinamik performansı ve yüksek enerjisi ile müzikseverlere caz dolu bir deneyim yaşatmak için 5, 6 ve 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de sevenleriyle bir araya gelecek.

TRT Müzik ve Zorlu PSM iş birliğinde Türk sanat müziği ve Türk halk müziği sanatçılarının ağırlanacağı "Hoş Sada" serisi kapsamında ise Bekir Ünlüataer "Dem" adını verdiği konseriyle 7 Şubat'ta Zorlu PSM'de seyirci karşısına çıkacak.

Yine Zorlu PSM'de Tunuslu ud üstadı Dhafer Youssef, 8 Şubat'ta Hüsnü Şenlendirici, Eivind Aarset ve Adriano Dos Santos'un eşliğinde, "Sounds of Mirrors" albümünde yer alan eserlerini yorumlayacak.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 7 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na konuk olacak. Lior Shambadal'ın yöneteceği konserin solisti, Alman keman sanatçısı Rebekka Hartmann olacak.

-Sergi, fuar ve paneller

Beste ve düzenlemeleriyle Türk pop müziğine yön veren sanatçılar arasında yer alan Onno Tunç, 4-6 Şubat'ta İTÜ Maçka Kampüsü Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmaları Merkezi'nde (MİAM) gerçekleşecek panellerle anılacak.

İran Kültür haftası kapsamında "İran El sanatları sergisi" Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde 6 Şubat'ta açılacak.

Meşher, "Alexis Gritchenko - İstanbul Yılları" sergisi ile Ukraynalı sanatçının 1919-1921'de yaşadığı İstanbul'u konu alan eserlerini izleyici ile buluşturacak. 7 Şubat - 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek sergi, sanatçının çoğu sulu boya olmak üzere, guaş, kara kalem, yağlı boya eserlerinden oluşuyor.

Bu yıl "Keşfet" temasıyla organize edilecek 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı, 8-16 Şubat'ta, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kitapseverlerle buluşacak.

İmza günleri, söyleşi, seminer, ve paneller başta olmak üzere 700'ün üzerinde etkinliğin gerçekleştirileceği fuarın onur konuğu ise polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit olacak. CNR Kitap Fuarı'nda bu yıl ayrıca düzenlenecek kitap bağış kampanyasıyla fuar boyunca toplanan kitaplar ihtiyacı olan köy okullarına gönderilecek.