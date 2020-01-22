İSTANBUL BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

SİLİVRİ'DEKİ TRAFİK KAZASI KAMERADA

-Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, bir kişi de ağır bir şekilde yaralandı.

Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kavaklı Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Asım Aydın yönetimindeki 77 AAE 183 plakalı otomobil sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç ağaçlık alanda takla attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Asım Aydın itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri Aydın'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçtaki diğer kişi Muhammed Aydın ise sağlık ekiplerince Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İBB YOLDA TUZLAMA YAPTI

Jandarma ekipleri olay yerine inceleme yapılırken, buzlanan yol İBB tuzlama aracı tarafından tuzlama çalışması yaptı. Sürücünün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı yoldaki bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde araç yoldan çıkarak ağaçlık alana giriyor.

Görüntü dökümü:

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-Araç kamerası

-Kaza anı

-Olay yerinden görüntüler

-Jandarma ekipleri

-Genel görüntüler

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2- İSTANBUL'DA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK- Cemal YURTTAŞ-Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Kış lastiği olmayan ve lastiğinin ebadı standartlara uymayan sürücülere 776 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Zincirlikuyu Barbaros Caddesi üzerinde ticari araçlarda 'kış lastiği' uygulaması gerçekleştirdi. Tek tek durdurulan araçların lastikleri polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Lastik derinlik ölçme kumpası ile yapılan denetimlerde lastik derinliği 1.6 mm'nin altında kalan araçlara 776 lira idari para cezası uygulandı.

Kış lastiği ebadı uygun olmadığı için ceza kesilen taksi sürücüsü Vedat Erdoğan "Lastik içeriden yediği zaman, dişler gittiği zaman bir anlamı olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yeni bir lastik alacağız" dedi.

Uygulama yapılan noktalardan biride Fatih Millet Caddesiydi. Ticari araçları durduran ekipler, önce ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı ardından araçların lastiklerini kontrol etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri idari para cezaların şoförlere değil araç sahiplerine kesildiğini belirtti. Denetlemeler polislerin üzerindeki kameralarla kayıt altına alındı.

EK GÖRÜNTÜLER

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-FATİH

-Araçların durdurulması

-Lastiklerin kontrol edilmesi

-Yapılan işlemler

-Genel ve detaylar

-TUZLA

-Denetimlerden detaylar

Görüntü Dökümü:

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-Zincirlikuyu'da yapılan denetimlerden görüntü

-Polis ekiplerinin Kış lastiği uygulaması

-Araçların durdurulması

-Lastiklerin 'kumpas' adı verilen aletle derinliklerinin ölçülmesi

-Sürücülerle röp.

-Ceza alan sürücüler

-Genel ve detaylar

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3 - İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PASAPORT POLİSLERİ TURKUAZ GİYİNDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri, üniformaların üzerine ön kısmında " Türkiye " yazılı, turkuaz renkli özel tasarım yelekleriyle hizmet vermeye başladı.

Süleyman Soylu 'nun talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı , pasaport polislerinin kıyafetlerinde geçen ay değişikliğe gitmişti. Turkuaz yelekleri, ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı 'nda görevli pasaport polisleri giymişti. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda da pasaport polisleri üniformalarının üzerine giydikleri yeni yelekler ile görevlerine başladı. İstanbul Havalimanı'ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi, 278 gidiş-geliş bankosunda üzerinde "Türkiye" yazılı yeleklerle yolculara hizmet veriyor. Ayrıca yeni kıyafetlerde, sınır kapılarında vurulan pasaport damgası temalı 'görev yeri kol arması' bulunuyor. Öte yandan Esenboğa Havalimanı'nda ilk etapta kullanılan turkuaz renkli kıyafetlerin ön kısmında yazan ve tartışma konusu olan "Turkey" yazısı ise yapılan değişiklikle "Türkiye" oldu.

Görüntü Dökümü

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-Polislerin yeni kıyafetleri

-Pasaport polislerinin turkuaz yelekleri

-Pasaport bankolarında çalışan polisler

-Yeni kıyafetleri ile görev yapanlar

-Pasaporttan geçen yolcular

-Yolculara hizmet verilmesi

-Pasaport işlemleri

-Genel ve detaylar

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4- ATAŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,

Ataşehir 'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yener Yağcı ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Yener Yağcı'yı gören babası sinir krizi geçirdi.

Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada plakası alınamayan bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerin duyarak aşağıya inen baba yaralı oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ve polis ekipleri babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma başlattı. Bir görgü tanığı, "7 el silah sesi duydum. Yaralı yerde yatıyordu. Evden çıktığı sırada ateş edip kaçtılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

-Babanın ağlarken görüntüsü

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Yaralının götürülmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

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5 - - BETON MİKSERLERİNDEN YOLLARA BETON TEPECEĞİ..

- Beton mikserleri döküyor, sürücüler zor anlar yaşıyor

Haber- Kamera: Ersan SAN, İSTANBUL - ESENYURT'ta fazla yükleme yapan beton mikserlerinin yola beton dökmesi kameraya yansıdı.

Esenyurt 'ta hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolum sebebiyle yollara beton dökerek tehlike saçıyor. Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir hazır beton dolum tesisinden çıkan beton mikserleri kapasitelerinin üzerinde beton alması sebebiyle, yüklenen beton seyir halindeyken yollara dökülüyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan kirliliğe sebep olurken bir yanda ise yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturdu.

"ÖNÜNE GELENİ OPERATÖR YAPMAMAK GEREKİYOR"

Yollara beton dökülmesiyle ilgili konuşan beton mikseri sürücüsü, "Bazı araçlarda metreküpü 7,5- 8 metreküp alan araçlarda 9-10 metreküp alıyorlar. Ondan da olabilir. Bu konuda operatörleri eğitmek gerekiyor. Önüne geleni operatör yapmamak gerekiyor. Emniyet tonaj ve metreküp kontrolüne bakıyor. Bunlar eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Dökülen beton yolun biçimini bozuyor, bundan araçlar kayabilirler" dedi.

"YOLLARDA ÖBEK ÖBEK BETON OLUYOR"

Betonların kurumasıyla yolda oluşan tepeciklerden şikayet eden bir sürücü ise, "Dikkat etmiyorlar. Rastgele geçiyorlar. Araçlara zarar veriyor. Bizlere zarar veriyor. Yollarda öbek öbek beton oluyor. Lastiklerimizi balatalarımızı arabalarımızı sürekli tamire götürmek zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Beton mikserlerinin havadan görüntüleri

-Beton döken mikserlerden detaylar

-dökülen betondan detaylar

-Beton mikserlerinin aktüel görüntüleri

-Beton mikseri sürücüsü ile rop

-Başka bir sürücü ile rop

-Genel ve detaylar

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6- - KÜÇÜKÇEKMECE'DE TRAFİKTEN KAÇMAK İÇİN KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYORLAR

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,- KÜÇÜKÇEKMECE'de kuralları hiçe sayan sürücüler, D-100 yanyoldaki trafikten kurtulmak için geri geri gelerek anayola bağlanıyor. Trafiği tehlikeye sokan sürücülere diğer sürücüler kornaya basarak tepki gösteriyor.

Küçükçekmece D-100 yanyolun, akşam saatlerinde anayola göre daha yoğun olması sebebiyle bazı sürücüler yol ayrımında ters yöne girip, geri geri gelerek D-100 anayola bağlanıyor. Trafik yoğunluğundan kaçmaya çalışan sürücüler, kuralları hiçe sayarak kazaya davetiye çıkarıyor. Anayolda seyir halindeki sürücüler ise, ters yöne girip önlerine gelenlere kornaya basarak tepki gösteriyor.

Her akşam aynı görüntülerin yaşandığını belirten sürücülerden biri, "Buradan gelenler kazaya sebebiyet veriyor yani başka bir şey yok. Ben Florya'dan girdim, burada patladım yapacak bir şey yok. Mecburi geri geri geliyorlar, ilerlemiyor burası" diye konuştu. Başka bir sürücü ise, "Büyükşehir Belediyesi'nin bu duruma el atmasını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yanyol bağlatınsından geri geri gelen otomobiller

Geri geri gelip anayola katılanlar

Sürücülerin kornaya basması

Sürücüler ile röp.

Genel ve detay görüntüler

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7- SULTANGAZİ'DE UYUYAKALAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL,

Sultangazi 'de direksiyon başında uyuduğu öne sürülen minibüs sürücüsü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü saat 02.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 'nde meydana geldi. Seyir halinde olan bir yolcu minibüsünün sürücüsü, iddiaya göre direksiyon başında uyuyakaldı. Sürücüsünün uyuduğu araç kontrolden çıkarak, park halinde olan üç araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, seyir halinde olan minibüsün park halindeki araçlara çarparak durduğu görülüyor. Çarpmanın etkisiyle direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen minibüs şoförü araçtan iniyor. Kazanın yaşandığı sokakta bulunan apartman sakinlerinin ise duydukları sesler üzerine dışarı çıktıkları kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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-kaza anı

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8 - EŞİNİ BALKONDAN ATARAK ÖLDÜREN SANIĞA "AKIL SAĞLIĞI" TAHLİYESİ

Halil YILMAZ/ İSTANBUL, - ESENYURT'ta eşi Sevda Gürler'i balkondan atarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Bahadır Gürler için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda sanık Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı için cezai sorumluluğu olmadığı belirtilince, mahkeme sanığın tahliyesine karar verdi.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ilk duruşmada tutuklu Bahadır Gürler (33), olay anını net olarak hatırlamadığını fakat emniyette verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Gürler, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 15 gün yatarak tedavi gördüğünü ve bir yıl boyunca ilaç kullandığını ifade etti. Mahkeme de Gürler'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi.

İŞLEDİĞİ FİİLİN SONUÇLARINI ALGILAMIYOR

Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, dördüncü duruşmada mahkeme ulaştı. Raporda sanık Bahadır Gürler'in akıl sağlığının yerinde olmadığı, bu sebeple de cezai görüşünün olmadığı ifade edildi. Raporun gelmesinin ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın olay anında akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin sonuçlarını algılayamadığını söyledi. Sanık Gürler'in davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğunu ifade eden savcı, sanığa ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de Adli Tıp Kurumu raporunu dikkate alarak sanığın akıl hastaları için yüksek güvenlikli sağlık kurumlarından birinde korunmasına ve tedavi edilmesine karar vererek sanığı tahliye etti. Heyet, Adli Tıp Kurumu raporuna karşı tarafların savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca hazırlanan iddianamede maktul ile sanığın 4 yıldır evli olduğu anlatıldı. İddianamede 28 Eylül 2019 tarihinde Bahadır Gürler'in kendisini aldattığı şüphesiyle eşiyle aralarında tartışma çıktığı ve balkondan Sevda Gürler (30)'i korkuluklara doğru ittiği belirtildi. Üst kat komşularının da balkondan kendilerine baktığı ve uyardığı ifade edildi.

Maktule Sevda Gürler'in komşularına eşinin psikolojik sorunları olduğunu ve konuşmak amacıyla komşularını çağırdığı iddianamede belirtildi. İddianamede sanık Bahadır Gürler'in eşi Sevda Gürler'i balkondan aşağıya iterek kasten ölümüne neden olduğu aktarıldı.

İddianamede sanık Bahadır Gürler hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.