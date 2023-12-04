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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 81 olarak ölçüldü - Son Dakika

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 81 olarak ölçüldü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

04.12.2023 - 09:30,
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde, sabah saatlerinde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanırken deniz ulaşımında da aksamalar meydana geldi.
Sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken araç trafiği nedeniyle sürücülerin de yavaş ilerlediği gözlendi.
Aktarma noktalarında toplu taşıma araçlarından inen ve turnike bölgesinden duraklara ulaşmaya çalışan yolcular kalabalık oluşturdu.
Cevizlibağ, Mecidiyeköy ile Altunizade metrobüs çıkışları ile E-5 bağlantı noktalarında yoğunluk dikkati çekiyor.
D-100 karayolu Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM otoyolu Hasdal, Seyrantepe, Nurtepe Viyadük, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM otoyolu katılımında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Köprüsü'ne bağlanan noktalarda da trafik yavaş ilerliyor.
Esenyurt ve Avcılar'da da ana arterlerde yoğunluk gözleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise TEM Otoyolu Sancaktepe'den Ataşehir kavşağına kadar trafik yoğun seyrederken diğer yönde araç trafiği Sultanbeyli ve Pendik kavşağına kadar uzuyor.
Maltepe ile Avrasya Tüneli arasında trafik iki yönde de yoğun seyrediyor.
Kozyatağı Kavşağı ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında araç yoğunluğu göze çarparken ters yönde ise Ümraniye-TEM Bağlantı Yolu ile Kozyatağı arasında yoğunluk görülüyor.
T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldı. İstasyonlarda yoğunluk meydana gelirken arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki deniz yolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, bazı seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı kaydedildi.
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinde Moda İskelesi uğramasında olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandığı belirtilen açıklamada, Aşiyan uğramalarının ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacağı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu 09.11 itibarıyla yüzde 81 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 81 olarak ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yüzde 81 olarak ölçüldü - Son Dakika
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