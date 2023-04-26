Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı

26.04.2023 12:37

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, bir dönem örgütün kırsal alan yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Dönmez gözaltına alındı. Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

PKK KAMPINDA FOTOĞRAFI VAR

Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.

PKK'ya yönelik operasyonda, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez gözaltına alındı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Erhan Yılmaz: Alın içeri ömür boyu yatsın Cevap Yaz 172 25 Yayından Kaldır
500

Yeşil Sol Parti, İstanbul, PKK, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
23:27 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Son Dakika: Muğla'nın Datça açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:17 Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti
23:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
23:10 Hata yapmadılar! Dört gollü maçın galibi Atletico Madrid
23:08 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi, sürekli iletişim halindeyiz
22:55 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:49 Canlı yayında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarınki programları da iptal edildi
22:43 Yeni sezonun hazırlıkları başladı! Barcelona'dan 20'lik orta saha
22:42 Kadın işçilere insanlık dışı muamele! Rus şirket sabah akşam çıplak arama yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2023 23:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement