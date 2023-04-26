Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Ayten Dönmez, PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşil Sol Parti'nin Kocaeli'den 13. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ayten Dönmez'in PKK'nın faaliyet yürüttüğü kırsal alanda siyasi ve silahlı eğitim aldıktan sonra yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiğini belirledi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Polis, bu sabah Dönmez'in Üsküdar'da kaldığı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Dönmez gözaltına alındı. Dönmez hakkında yapılan sorgulamada 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

PKK KAMPINDA FOTOĞRAFI VAR

Öte yandan Dönmez'in terör örgütü PKK'nın eğitim alanında çekildiği belirtilen fotoğrafları da ortaya çıktı.