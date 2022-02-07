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İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon - Son Dakika

İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon

07.02.2022 18:06

İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyonİSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi.

İstanbul emniyetinden "lüks otomobil" kaçakçılarına operasyon

İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen lüks araçları sahte belgelerle piyasaya süren şebekeye operasyon düzenledi. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL olan 13 lüks araca el konuldu. Şebekenin devleti 21 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri yurt dışından getirdiği araçları sahte belgelerle noter tescili yaptırarak piyasa süren şebekeye ilişkin inceleme başlattı. Zanlıların lüks otomobiller için sahte belgeler düzenlediği, Türkiye'de kayıtlı araçların şase ve motor bilgilerini kullanarak chnage hale getirdiğini belirlendi.

Kaçakçılık Şube ekipleri Almanya, Yunanistan ve İsveç'te İnterpol tarafından çalıntı kaydı olan 4 aracın şase numarasında birkaç değişiklik yapılarak sahte ithalat faturasıyla yeni araç olarak tasdik edildiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip ardından 3 ay boyunca operasyonlar gerçekleştiren ekipler 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında; İstanbul'da 10 araç, Amasya ve Antalya illerinde 3 araç olmak üzere toplam 13 lüks araç ele geçirildi. Ele geçirilen lüks araçların toplam değerinin yaklaşık 35 milyon TL olduğu ve kaçakçılık yöntemiyle oluşan kamu zararının ise yaklaşık 21.000.000 olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul emniyetinden lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
İstanbul emniyetinden lüks otomobil kaçakçılarına operasyon
İstanbul emniyetinden lüks otomobil kaçakçılarına operasyon

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Kaçakçılık, Otomobil, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul emniyetinden 'lüks otomobil' kaçakçılarına operasyon - Son Dakika


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