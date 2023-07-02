İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

02.07.2023 12:29

Trakya'dan İstanbul'un suyunu karşılayan 3 barajdaki doluluk oranı kuraklık nedeniyle büyük ölçüde düştü.

Trakya'dan İstanbul'un su ihtiyacı karşılayan Kırklareli'nin Vize ilçesi sınırlarındaki Kazandere, Pabuçdere ve Istancalar'da doluluk oranı yüzde 5'lere düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) internet sitesindeki verilere göre, Kazandere'nin doluluk oranı yüzde 5.14, Pabuçdere'nin yüzde 3.91, Istrancalar'ın ise yüzde 33.28 ölçüldü. Pubuçdere ve Kazandere barajlarının büyük bir bölümü kururken, Kazandere'nin kuruyan bölümlerinde otlar çıktı, barajın yüzeyi yeşil renge büründü. Barajın kuruyan ve otlarla kaplanın kısmında ise besicilerin hayvanlarını otlattığı görüldü.

İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu! Otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE YAŞAMAYA MECBURUZ"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, barajdaki su seviyelerinin düşmesinin temel sebebinin ne olduğunun artık bilindiğini belirterek, "İklim değişikliği, küresel ısınma, yağışların azalması, mevsimlerin kayması, bunlar hep bu bölgeyi etkileyen global ölçekte de kendini hissettiren iklim değişikliğinin sonuçları oluyor. Bu iklim değişikliği ile yaşamaya ve adaptasyon geliştirmeye mecburuz. Bölgede büyük baraj var, bunlar İstanbul'u da besleyen 10 tane barajdan 2 tanesi. Kazandere ve Pabuçdere barajlarının son 10 sene gördüğü en düşük seviye. İstanbul'un 10 tane barajın toplamına baktığımız zaman da hiç yüzde 60'ların 65'lerin altına düşmemiş sadece 2014 yılında bir ciddi dramatik bir düşüş var. Ondan sonraki 10 yıl boyunca yüzde 44'te, 49 oranına hiç düşmemiş bugüne kadar. Dolayısıyla bu artık bize şunu gösteriyor. Bu bölgede özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiyemizde bu bölgede yağışlarda bir azalma su temininde bir zorlaşma meydana gelmiş durumda" ifadelerini kullandı.'

İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu! Otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

"ARTIK ADEPTE OLMAK ZORUNDAYIZ"

Su kullanımıyla ilgili olarak artık iklim değişikliğine mutlaka adapte olunmasının önemli olduğunu belirten Tecer, "İklim değişikliğinin temel sebepleri ve sonuçlarından bir tanesi bu biz artık yaşantılarımızı günlük hayattaki su kullanma biçimimizi iklim değişikliğini adapte bir şekilde sürdürmeliyiz. Bu dönüşümü gerçekleştirmeliyiz, kişisel olarak yapacaklarımız var. Toplumsal olarak yapacaklarımız var. Ülke olarak, politika geliştiriciler olarak yapılacaklar var. Bu konunun sevk ve idaresinde bulunan kurumların yapacağı şeyler var. Kişisel olarak biz günlük yaşantımızda kullandığımız suyu tasarruflu bir su tüketim biçimine dönüştürmek zorundayız. Günlük aktivitelerimizi düşündüğümüz zaman su tüketimimizin minimum seviye çekmeliyiz. Sonra sanayinin kullandığı, tarımın kullandığı sularda da daha teknolojik daha suyu verimli kullanan bir üretim biçimine dönüşmek zorundayız. Bu bölgede de yine kurumların ve devletlerin yapması gereken ülke seviyesinde politik olarak yapması gerekenler var. Su yönetimi çok ciddi bir meseledir. Bütün ülkeler için bu böyledir, Ülkemiz için, Türkiye için ve bu bölge için de önemli inanılmaz aciliyeti olan bir konudur. Bu günden tez yok planlı bir şekilde bu bölgedeki suyun yönetimi, suyun tüketimi konusunda iklim değişikliğini adaptasyon sağlayabilecek bir yaşamsal döngüye kavuşmamız ve onu başlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu! Otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

"BURALARDA BALIK TUTAR YÜZERDİK"

Barajların bulunduğu Aksicim Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Duran (34), kuruyan barajda artık hayvanlarını otlattıklarını söyledi. Kazandere Barajı'nın kuruduğunu söyleyen Duran, "Su seviyesi bitmiş durumda. Daha önce buraları yüzde 95 gibi oranlardaydı ama bu şekilde kurak yoktu. Bu seneki olan kuraklık kesinlikle yoktu. Şuan gördüğünüz üzere su seviyesi yüzde 1, belki yüzde 2 bitmiş durumda. Buradan İstanbul'a su pompalanıyor. Önceki yıllarda buralarda, derelerde balık tutuyorduk. Bin bir çeşit balığımız vardı, yüzüyorduk. Burada gördüğünüz bütün alanda yüzebiliyorduk. Ama şu an su yok. Çorak bir arazi, koyunlarım burada otluyor. Daha önceden buraya girme şansları yoktu, su doluydu" dedi.

İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu! Otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü

İSTANBUL'UN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJLAR

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 43.81 oldu. 2 Temmuz 2023 itibarıyla barajların doluluk oranları şöyle; Ömerli 75.26, Darlık 59.55, Elmalı 36.07, Terkos 34.98, Alibey 24.45, Büyükçekmece 27.07, Sazlıdere 28.45, Istrancalar 33.28, Kazandere 5.14, Pabuçdere 3.91.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • sait acar: İktidar yaptıklarıyla övünüyor ya.suyu da garanti etsin yapsın koca koca barajları.100 yıl diye boşuna laf salatası yapmasın. Cevap Yaz 5 9 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: Kuraklık kapıda gibi... ve yerel seçimlerde yaklaşıyor.... Eğer ki İstanbul'u susuz bırakmayacak projeyi kim hayata geçirirse İstanbul'da seçimi kazanır gibi.... Yoksa kim olursan ol bu İstanbullu su bile vermez. Lafı bırakın çalışın zira tehlikeli durum kapıda gibi. Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
500

Trakya Bölgesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:56 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:39 Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı
13:38 Fransa'daki Olaylarla İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlara Soruşturma
13:36 Fransa'yı yangın yerine çeviren protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı
13:36 Fransa'daki ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışanlar için hesap zamanı! Soruşturma başlatıldı
13:25 Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı
13:23 Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
13:10 Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 14:24:24. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'un suyunu sağlayan baraj kurudu; otlarla kaplanıp, yeşil renge büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement