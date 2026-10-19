İstanbul Valisi Gül: Hasar tespit dışında selden etkilenenlere 10 bin lira aktarıyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayazağa'da sel sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, bölgedeki binaların yıkılmasına ilişkin değerlendirmesinde, yalnızca yıkılması gereken yapılar için işlem yapılacağını vurguladı.

"Yıkılması gereken bir bina varsa bunun yıkılması sağlanır. Yoksa etrafınıza baktığınızda 'Şu bina da yıkılsın, bu bina da yıkılsın.' Ne böyle bir niyetimiz var ne de bunun gerçekliği var." diyen Gül, amaçlarının derelerin kendi yataklarında akmasını sağlamak ve buna engel olan işgalleri bütün kurumlarla birlikte ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bölgedeki toplantıda kurulacağını duyurduğu kentsel dönüşüm ofisinin, Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Binalarını dönüştürmek ve daha güvenli yapılara kavuşmak isteyen vatandaşların bu ofise başvurabileceğini belirten Gül, burada arsa ve imar durumu ile ada bazında birleşme imkânları gibi konularda bilgi verildiğini aktardı.

ZARAR TESPİTLERİ TAMAMLANDI

Selin ardından yürütülen zarar tespit çalışmalarının tamamlandığını, zararların parasal karşılıklarının hesaplandığını söyleyen Gül, henüz başvurmayan veya tespit sırasında gözden kaçan vatandaşların meydandaki AFAD koordinasyon tırına müracaat edebileceğini kaydetti. Başvuruların ardından ekiplerin yerinde inceleme yapacağını belirtti.

Tarımsal zararların tamamının tespit edildiğini açıklayan Gül, küçükbaş hayvan ve sera zararlarının da aralarında bulunduğu kayıpların yaklaşık 60 milyon lira olduğunu bildirdi. Gül, zararların karşılanmasına yönelik yardımların ulaştırılmasına başlandığını ifade etti.

Sel nedeniyle zarar gören ev ve iş yerleri için ödemelerin bugün başlayacağını belirten Gül, yıkılan binalar ve dükkânların da bu kapsamda değerlendirileceğini söyledi.

YAKLAŞIK 3 BİN EV VE İŞ YERİNDE CİDDİ ZARAR

Gül, ekiplerin gelen her ihbarı yerinde incelediğini, başvuruların çatı akmasından bodrum katlardaki eşyaların tamamen kullanılamaz hâle gelmesine kadar farklı boyutlarda olduğunu anlattı.

Şu ana kadar yaklaşık 2 bin ev ve 900 iş yerinde ciddi zarar tespit edildiğini açıklayan Gül, başvuruların gelmeye devam ettiğini belirtti.

Gül, "Kabaca 3 bin ev ve iş yerinin ciddi anlamda zarar gördüğünü tespit ettik. Bunların zarar ziyanları da bugün başlayarak ödenmeye başlanacak." dedi.

2 BİN 500 KİŞİYE DAHA 10'AR BİN LİRA YARDIM

Daha küçük çaplı zararları bulunan 5 bin 200 vatandaşa cuma günü 10'ar bin lira ödeme yapıldığını hatırlatan Gül, bugün de yaklaşık 2 bin 500 kişiye aynı tutarda yardım ulaştırılacağını bildirdi.

Bu ödemelerin zarar tespitine göre yapılacak ödemelerden ayrı olduğunu vurgulayan Gül, 10 bin liralık desteğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca afetten etkilenen vatandaşlara acil yardım amacıyla aktarıldığını ifade etti.

İSTANBUL'DA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ KAYIP

Can kayıplarına ilişkin de bilgi veren Gül, İstanbul'da 6 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kocaeli'den Pendik'e kadar sürüklenen iki kişinin de jandarma arama kurtarma ekiplerince ölü bulunduğunu belirten Gül, bu kişilerle birlikte İstanbul'da ulaşılan cansız beden sayısının 8 olduğunu söyledi. Gül, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İŞ YERİ SAHİPLERİNE YENİDEN DÜZEN KURMA DESTEĞİ

Bölgedeki iki dükkânın durumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Gül, kiracı olan işletmecilerin eşyalarının önemli bölümünün sular altında kaldığını aktardı.

Gül, zarar gören malzemeler, taşınma ve yeniden iş kurma süreci için maddi destek sağlanacağını belirterek işletmecilerin mağduriyetlerinin giderileceğini kaydetti.