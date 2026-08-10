İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek - Son Dakika
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İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek

İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
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İstanbul’da bugün 22 ilçe ve onlarca mahallede büyük bir elektrik kesintisi olacak. BEDAŞ’ın yayımladığı güncel programa göre 22 ilçede elektrikler kesilecek. Bazı mahallelerde kesintinin süresi 9 saate kadar çıkacak. Elektriği kesilecek ilçeler ve mahalleler ile saatleri tek tek açıklandı. İşte detaylar...

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bugün (10 Ağustos Pazartesi) bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul’un 22 ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Bazı bölgelerde elektrikler saatlerce gelmeyecek. Kesintinin yaşanacağı mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler BEDAŞ’ın güncel listesinde yer aldı.

TAM 22 İLÇEDE KESİNTİ OLACAK

İşte elektrik kesintisi yapılacak ilçe ve mahallelerin listesi:

İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek
İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, Başkent Elektrik Dağıtım, Beylikdüzü, Kağıthane, Beşiktaş, İstanbul, Sarıyer, Fatih, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul karanlığa gömülecek: 22 ilçede 9 saat sürecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Ben şu an Amasyadayım burda da 8 saatl lik bir elektirik kesintisi var 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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