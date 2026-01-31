İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar - Son Dakika
Yaşam

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
31.01.2026 10:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü komedyen Hasan Can Kaya da gözaltına alındı. Dün "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Kaya'ya "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak" suçlamaları yöneltiliyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında dün Marmara Üniversitesi'nde "En İyi Komedyen" ödülüne layık görülen Hasan can Kaya da bulunuyor.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ünlüler şöyle:

  • Hasan Can Kaya,
  • Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş,
  • Rapçi Emirhan Çakal,
  • Mazlum Aktürk,
  • Mert Eren Bülbül,
  • Sıla Dündar,
  • Döndü Şahin,
  • Burak Güngör,
  • Ahmet Can Dündar,
  • Berkcan Güven,
  • Fırat Yayla.
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Operasyonun İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlendiği; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamasıyla çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldığı öğrenildi.

İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Aslen Malatyalı'dır. 16 Aralık 1989'da İstanbul'da doğdu. Lise yıllarında girdiği sinema sektöründe önce setlerde reji asistanlığı vb. çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra uzun yıllar çeşitli projelerde senaristlik yaptı.

2014 yılında, 1 Erkek 1 Kadın dizisinde senaristlik yaparken senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. 2016 yılında Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

Youtube'da yayına giren ve kısa sürede büyük ilgi gören Konuşanlar programı Aralık 2020'de Exxen adlı platforma taşındı. Exxen'de 150 bölümü geride bırakan Konuşanlar platformun en çok izlenen yapımlarından biri olurken, her bölümden Konuşanlar Youtube kanalına özel yayınlanan shot videoları ile abone sayısı 3.4 milyona ve toplam izlenme sayısı 1.7 milyara ulaştı. Konuşanlar 2025 yılında Disney+ platformuna transfer oldu ve programın ilk bölümü 19 Eylül 2025'te yayınlandı.

Hasan Can Kaya hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de özel hayatı. Ünlü komedyen evli değildir. Hasan Can Kaya, uzun süre "Konuşanlar" programının yönetmenliğini de yapan Sultan San ile birlikteydi. Ancak ikili, geçtiğimiz yıllarda ilişkilerini noktalandırma kararı almıştı. Ayrılık sonrası dost kaldıklarını ve iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklayan çiftten Sultan San, 2024 yılı içerisinde başka bir isimle dünya evine girmiştir. Kaya'nın şu anki özel hayatına dair kamuoyuna yansıyan güncel bir evlilik veya birliktelik bilgisi bulunmamaktadır.

