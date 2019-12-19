İtalya'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi toplandı - Son Dakika
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İtalya'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi toplandı

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Batı Balkanlardaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine desteklerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini söyledi.

İtalya'da Orta Avrupa Girişimi Zirvesi toplandı, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Batı Balkanlardaki ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine desteklerinin sonuç alıncaya kadar süreceğini söyledi.


İtalya'nın dönem başkanı sıfatıyla başkent Roma'daki Dışişleri Bakanlığında ev sahipliği yaptığı Orta Avrupa Girişimi (CEI) Zirvesi'ne, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Moldova Başbakanı Ion Chicu, Karadağ Başbakanı Dusko Markovic, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Macaristan Başbakan Yardımcısı Zsolt Semjen, Slovakya Başbakan Yardımcısı Richard Rasi, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miro Cerar, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek, CEI Genel Sekreteri Roberto Antonione, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi'nin yanı sıra, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Bosna Hersek ve Belarus'tan farklı düzeylerde temsilciler katıldı.

Konuk liderler, aile fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Conte, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, bu yıl CEI'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ve ülkesinin bu kurumun doğmasında merkezi bir rol oynadığını anımsattı.

CEI'nin, Berlin Duvarı'nın çöktüğü sırada, dağılan Yugoslavya'nın yanı sıra İtalya ve Macaristan gibi ülkelerin girişimiyle kurulduğunu aktaran Conte, "Onlar, içinde bulundukları anın tarihsel önemini kavradılar ve batı ile doğu arasındaki diyaloğun yoğunlaştırılmasındaki potansiyelleri algılayıp, bu olağanüstü maceranın temellerini attılar." dedi.

İtalya Başbakanı, bugünkü zirvede Avrupa'ya entegrasyon, bölgesel iş birlikleri ve ekonomik fırsatları ele alacaklarını belirtti.


CEI'nin ortaya çıkışıyla İtalya'nın, bugün de talep ettiği diyalog ve entegrasyondan yana bir tercih yaptığını dile getiren Conte, "Bugün, bir kez daha İtalya'nın güçlü ve kararlı şekilde Avrupa Birliği'nin Batı Balkanlara yönelik genişlemesini desteklediğini belirtmek isterim. Bu genişlemenin destekçisi olarak İtalya hep ön sırada yer alacak ve bu sonuç alınıncaya kadar desteği sürecek." diye konuştu.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen, 51 kişinin yaşamını yitirdiği ve 900'den fazla kişinin yaralandığı deprem felaketine değinen Giuseppe Conte, "Sizi, çok sayıda sarsıntının yaşandığı dost Arnavutluk'a dayanışmanızı göstermeye davet ediyorum. Arnavutluk yalnız bırakılamaz. Sizden Arnavutluk'taki yeniden inşa fonuna katkıda bulunmayı talep ediyorum. Bunu son AB Konseyinde de konuştuk. İtalya, bu konuda ilk sırada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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