İYİ Partili Özdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Partili Özdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

11.11.2020 17:43
İYİ Partili Özdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Divandan ve GİK'den habersiz, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte oturup 4 ay boyunca bir anayasa hazırlığı içinde bulunmuş.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Divandan ve GİK'den habersiz, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte oturup 4 ay boyunca bir anayasa hazırlığı içinde bulunmuş. İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisiyim ama CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığında böyle bir anayasa taslağı hazırlandığından tesadüfen haberdar oldum." dedi.

Özdağ, Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'nin kuruluş aşamasından beri sorun olan FETÖ'cü sızmalara karşı birçok kez uyarıda bulunduğunu söyledi.

Meral Akşener'in şüpheli, siyasi, örgütsel ilişkiler ağındaki Buğra Kavuncu'yu önce GİK üyeliğine, sonra genel başkan yardımcılığına ve son olarak parti sözcülüğüne taşıdığını belirten Özdağ, 20 Eylül'de yapılan İYİ Parti Kongresi'nde kendilerinin zarar gördüğünü, GİK ve Divana ayrı ayrı 4'er kişi sokan Buğra Kavuncu'nun kongreden karlı çıkarıldığını, Akşener sonrası İYİ Parti Genel Başkanlığına taşınmak istendiğini öne sürdü.

Ümit Özdağ, Ahmet Hakan'ın televizyon programından çıktıktan sonra kendisini arayıp ilk tebrik eden ismin Tuğrul Türkeş olduğunu söyledi.

Siyaseti kişisel bir tutku olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ideolojisi olan Türk milliyetçiliğinin, Türkiye'yi tekrar yönetmesi ülküsü dışında hiçbir saikle yapmadığının altını çizen Özdağ, Türk milliyetçiliğine yönelik her dış hamleyi de göğüslemeye kararlı olduğunu aktardı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2018 yılındaki genel seçimler öncesinde iki kişiye talimat vererek Divandan ve GİK'den habersiz, CHP, Saadet Partisi ve HDP ile birlikte oturup 4 ay boyunca bir anayasa hazırlığı içinde olduğunu öne süren Özdağ, şu iddialarda bulundu:

"İYİ Parti'nin iki kurucusundan birisiyim ama CHP'li İbrahim Kaboğlu başkanlığında böyle bir anayasa taslağı hazırlandığından tesadüfen haberdar oldum. Kulaklarıma inanamadım. İYİ Parti'yi ilk önce Nuri Okutan, ardından da Kamil Erozan'ın temsil ettiğini öğrendim. İbrahim Kaboğlu bana taslak metni verdi. Taslak metnin başlığı 'Anayasa demokrasi çalışması yol haritası.' İlk toplantı 13 Ocak 2018 de yapılmış. Ortak ilkeler üzerinde mutabakat için çalışma paydaşı olan partilerin üç bölü dört ilkesi geçerlidir. 4 siyasi parti liderinin katılımıyla gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü veya açık bir şekilde paylaşılacaktır.' şeklinde belirlenmiş.

Böyle bir adımın Türkiye'ye yararı olduğunu düşünüyorsanız, Divana getirir orada savunur, bizi ikna eder, GİK'ten alınacak karar doğrultusunda hareket ederdik. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde illa 'Cumhurbaşkanı olacağım' şeklinde bir politik hırsla; babalarımızın, ağabeylerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin partisi olan MHP'yi terkederek Türk milliyetçiliğini iktidara taşımak amacıyla İYİ Parti'yi kuran samimi Türk milliyetçilerinin, bütün partilerden gelerek İYİ Parti'nin kuruluşuna destek veren vatanseverlerin güvenine HDP ile yazdığınız bu anayasa taslağı ile ihanet ettiniz. HDP ile yazılan anayasa taslağında anayasanın değiştirilemez 2. ve 3. maddeleri değiştirilmiş. 2. maddeden milli dayanışma ve Atatürk milliyetçiliği çıkartılmış, 'Türkiye Cumhuriyeti insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir' ifadesi kullanılmış. 3. maddeden dili Türkçedir ifadesi çıkartılmış, 'Resmi dili Türkçedir, Türkiye'nin farklı dillerden oluşan zenginliği ortak kültürel mirasın bir parçasıdır' denmiş.

Sayın Akşener; 2011 yılında TBMM'de yeni anayasada ilk 4 maddenin değiştirilmesine 'Hayır' diyerek şiddetle karşı çıkmıştınız. Cumhurbaşkanı olmak için her türlü tavizi vermeye hazır mıydınız ki bu maddelerin değişmesine ses çıkartmadınız. Mevcut anayasamızın girişinde yazan ifadeler de değiştirilmiş. 'Biz Anadolu uygarlıklarının mirasçısı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklar dahil kadın ve erkek yurttaşları olarak özünde insan onurunun bulunduğu hak ve özgürlüklere dayalı eşitlik ve barış içinde yaşayan bir toplumu kurmak ve bunu gelecek kuşaklara emanet etmek amacıyla bu anayasayı hazırladık' denilmiş. Oysa İYİ Parti programında 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatları olan bizler, bu değerlerle yola çıkıyoruz' ifadelerini kullanmıştık. İstiklal Harbimizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Atatürk'ün Türk milliyetçiliği anlayışının bu taslaktan çıkarılmasını nasıl kabul ettiniz?"

GİK üyesi yapılan Prof. Dr. Bahadır Erdem'in yeni anayasa çalışmaları ve partinin liberal bir çizgiye kayması için İYİ Parti Divanı'na alındığının öne sürüldüğünü aktaran Özdağ, "Gerçekten de yaptığı açıklamalardan partimize Buğra Kavuncu tarafından getirilen ve akrabası olan Erdem'in hem FETÖ'ye hem PKK'ya karşı aşırı liberal olduğu anlaşılmaktadır. Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytun Çıray, Feridun Bahşi, Yavuz Temizer, Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen ile yol yürümek istemeyen Akşener'in Bahadır Erdem ve benzerleri konusundaki ısrarı bu anayasa taslağı ile anlaşılır bir durum haline gelmiştir. Yaptığınız, bütün siyasi mücadelemizi verdiğimiz milli değerlere saldırıdır." dedi.

Rahmetli Alparslan Türkeş ve Muzaffer Özdağ'ın ülküdaşı olan rahmetli ağabeyiniz Nihat Gürür'ün bu anayasa taslağını okumaları halinde utanacağını ileri süren Özdağ, kendisinin utandığını vurguladı.

Ümit Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP ile masaya oturup anayasa yaparsan 'HDP eşittir PKK' diyemezsin. Buğra Kavuncu'nun temsil ettiği projeyi kamuoyu ile paylaşınca kamuoyunun bir kısmından bana yönelik olarak 'Neden bu açıklamayı yaptın. Bu AKP'nin işine yarayacak' şeklinde bir tepki geldi. Bu tepkiyi gösteren ve göstermeyen kamuoyunun bilmesi gereken husus, İYİ Parti'den bazı yetkililerin şimdi de yine İYİ Parti yetkili kurullarının bilgisi dışında AKP ile yeni bir anayasa üzerinde çalıştığıdır. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara'da katıldığı değişik toplantılarda '6 aydan bu yana AKP Genel Başkan yardımcısı Ömer Çelik'in başkanlığında yeni bir anayasa komisyonu çalışmalara katıldığını' ifade etmektedir. Meral Akşener, 'TKP ile olur AKP ile olmaz' derken nasıl olur da İYİ Parti genel sekreteri, İYİ Parti milletvekillerinin bilmediği görüşmelere katılır? İYİ Parti Divanın, GİK'in, milletvekillerinin haberi olmadan HDP ile anayasa yaptığınız gibi şimdi de hiçbir kurumsal onay almadan aynı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz?"

Özdağ, Meral Akşener'in kendisine yönelik kin duymasının nedenini anlayamadığını söyledi.

Yapılan herhangi bir yanlışa müsamaha göstermenin son derece yanlış olduğunun vurgulayan Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"İYİ Parti benim ellerime doğdu. Bu parti 5 yıllık bir mücadelenin ürünü. Benim kadar her bir üyesinin de emek ve alın teri var. Sayın Akşener, Divanınızda oturan Erhan Usta bütün İYİ Parti'ye FETÖ dedi. Teşkilat Başkanınız Koray Aydın, sizi FETÖ'nün desteklediğini söyledi. Buğra Kavuncu sizden veya bütün İYİ Parti'den daha mı değerli? Hani birlikte kurduğumuz İYİ Parti'de demokrasi olacaktı? İYİ Parti'den ihraç edilmesi gereken ben değil, bu anayasa taslağını hazırlayan genel başkan yardımcıları Nuri Okutan ve Ahmet Kamil Erozan'dır. Derhal disipline sevk edilmeleri gerekir. Bu partiden ihraç edilmesi gereken, Türkiye üzerinde etnik nüfus çizimleri yapan Salim Ensarioğlu'dur; partinin yetkili kurullarından izin almadan AKP ile yeni bir anayasa taslağı üzerinde hem de bir AKP'li genel başkan yardımcısının başkanlığında yazan AKP emir-komutası altındaki Uğur Poyraz'dır."

Halkların Demokratik Partisi, Ümit Özdağ, İYİ Parti, Anayasa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Partili Özdağ gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


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