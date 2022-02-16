"İyilik Treni"nin ilk yardımları Afganistan'ın Herat kentine ulaştı - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türkiye'deki bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) desteğiyle temin edilen yardım malzemesini taşıyan "İyilik Treni"nin ilk yardımları Heratlı 300 aileye dağıtıldı.

İyilik Treni ile Afganistan'a ulaşan yardım malzemesinin, tasnif işlemlerinin ardından muhtaç ailelere ilk dağıtımı yapıldı.

Herat şehir merkezindeki bir okulun bahçesinde 300 ihtiyaç sahibi aileye dağıtılan yardımların, 25 kilogram un, 25 kilogram bakliyat, şeker ve yağ bulunan gıda kolisi ile çeşitli kıyafet, ayakkabılar ve iki battaniyeyi içerdiği öğrenildi.

Yardımlar vilayetlere gönderiliyor

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup Başkanı Burhan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların 34 vilayete dağıtılacağını kaydetti.

İyilik Treni'ne katkı sunan STK'lere teşekkür eden Aslan, "Herat vilayetindeki dağıtımı tüm kurumlarımızla beraber organize ederek gerçekleştirmekteyiz. Bugün itibarıyla diğer illere sevkiyatlarımız, hemen başlayarak ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılmasını inşallah hep beraber sağlayacağız." dedi.

Aslan, şubat sonunda Afganistan'a ulaşacak ikinci İyilik Treni'ndeki yaklaşık 1000 tonluk yardım malzemesinin de süratle ihtiyaç sahibi Afgan ailelere ulaştırılması için yoğun çaba içinde olduklarını kaydetti.

Afgan Kızılayı Herat Başkanı Mevlevi Feyzulrahman Feyyaz da yardımları temin eden kurumlara teşekkür etti.

Afgan halkı nazarında Türkiye'nin her zaman bir "umut kaynağı" olduğunu kaydeden Feyyaz, "Afganistan halkını özellikle insani yardımlara en çok muhtaç olduğu dönemler başta olmak üzere her zaman gözeten ve kucaklayan Türkiye halkına ve Türkiye hükümetine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Afganistan halkının yaşadığı yoksulluk boyutunun yüksek olduğunun altını çizen Feyyaz, uluslararası topluma insani yardım çağrısı yaptı.

Afganlardan Türkiye'ye teşekkür

Heratlı Server Muhammedgül, işçi olarak çalıştığını ancak ailesini geçindiremediğini söyledi.

8 çocuk babası 60 yaşındaki Muhammedgül, "Yardımlar nedeniyle çok mutluyum. Hiçbir şeyim yok. İşçiyim ancak iş de yok." dedi.

46 yaşındaki Ferid Ahmed Nuri, "Memnunum. Dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Biz Afgan halkı olarak bahtsız bir milletiz. Bize yardım ettiler." ifadelerini kullandı.

Ankara'dan 27 Ocak'ta yola çıkan ve 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan İyilik Treni, 7 Şubat'ta Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yapmıştı.

Yardım malzemesinin Herat'ta paketlenip dağıtıma hazır hale getirilerek Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, AFAD, Türk Kızılay ve Afgan Kızılayı iş birliğiyle ülkedeki 34 vilayetteki muhtaç ailelere dağıtılması planlanıyor.

Yardım, gıda, kışlık giyim, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak, sağlık malzemesi gibi geniş çeşitliliğe sahip.