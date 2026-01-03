Kömürlükte öldürülen Naime Zeybek cinayetinde sır perdesi kaldırıldı! Katili en yakını çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan bir apartmanın kömürlüğündeki cinayette sır perdesi kaldırıldı. 13 Aralık'ta Karaburun ilçesindeki yazlıklarından dönen Naime Zeybek (65) ile oğulları Emre Zeybek (42) ve Alican Zeybek (36), 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'ndeki evlerine geldi.

Naime Zeybek

KÖMÜRLÜKTE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bir süre sonra evden ayrılan Emre Zeybek'in ardından Naime Zeybek , deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Uzun süre geri dönmeyen Naime Zeybek'i arayan oğlu Alican Zeybek , kömürlüğe indiğinde annesini kanlar içinde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Naime Zeybek'in çok sayıda bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

İKİ OĞLU DA TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturmada, Naime Zeybek'in Alican Zeybekile birlikte, Emre Zeybek'in ise aynı sokakta başka bir binada yaşadığı tespit edildi.

Kadının iki oğlu, cinayet şüphesiyle gözaltına alındı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

600 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Cinayetin aydınlatılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekipler oluşturuldu.

Bu kapsamda çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi.

Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilerek ifadeleri alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere ait dijital materyaller de incelemeye alındı.

KIYAFETİNDEN ARACINA BULAŞAN KAN LEKESİ ELE VERDİ

Kriminal analizlerde, Emre Zeybek'in kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı belirlendi. Deliller doğrultusunda, cinayeti Emre Zeybek'in işlediği, Alican Zeybek'in olayla bağlantısının bulunmadığı ortaya konuldu.

BORÇ PARA MESELESİNEN TARTIŞMIŞLAR

Emre Zeybek'in, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle annesinden borç para istediği, bu nedenle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.