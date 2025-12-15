Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026\'da daha maliyetli olacak
15.12.2025 11:59  Güncelleme: 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, TBMM tarafından kabul edilen 36 maddelik Torba Kanun'un sosyal güvenlik alanındaki etkilerini açıkladı. Bağ-Kur prim borcu olanlar için özel ödeme imkanları sunulurken, emekli aylıklarında da tavan prim artışı gerçekleştirildi. Bu imkanlardan yararlanmak için 31 Aralık 2025 tarihine kadar borçlanma başvurusu yapmak gerekli.

Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, TBMM'de yasallaşması kabul edilen 7566 sayılı kanun ile 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

KRİTİK TARİH 31 ARALIK

5510 sayılı kanundan kaynaklı 17, 63, 76, 83 ve 84'üncü maddelerle Bağ-Kur prim borcu olanların 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurmaları gerektiğini belirten Ete, "Bağ-Kur prim borcu olanlara prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış yansıtılmadan ödeme imkanı verilmiştir. Bu nedenle yıl bitmeden geçmişte ödemediğiniz Bağ-Kur primlerini ihya (canlandırma) ile ödeme imkanınız bulunuyor. Yapılacak bu başvuru sonrası SGK'dan elinize ödeme evrakı geldikten sonra 3 ay içinde zam, artış, faiz gibi ek bir ödeme olmadan prim günlerini satın alabiliyorsunuz. 5510 Sayılı Kanun'un 41'inci maddesi gereği borçlanmalar için 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapacağınız doğum, askerlik, yurt dışı borçlanma, avukat staj borçlanması gibi tüm borçlanma başvurularını, prim ödemelerini asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32'si üzerinden 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir artış, zam ve faize maruz kalmadan ödeme imkanına sahip oluyorsunuz" diye konuştu.

Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak

İMALAT SEKTÖRÜNE ÖZEL PRİM TEŞVİKİ

Yasa kapsamında bazı sektörlerin desteklendiğini de söyleyen Dilek Ete, "7538 sayılı kanun kapsamında imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık prim teşviki 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edecek. Hükümet imalat sektörünü desteklemeye devam ediyor. İmalat sektörü dışındaki tüm sektörler için prim teşviki 2 puan üzerinden devam edecek" ifadelerini kullandı.

"TAVAN PRİM ASGARİ ÜCRETİN 9 KATINA ÇIKARILDI"

Ete, "Emekli olunduğunda daha yüksek aylık alınması için malullük, yaşlılık ve ölüm primi işveren payı yüzde 11'den yüzde 12'ye yükseltildi. Yine sosyal güvenlik primi tavanı asgari ücretin 7,5 katı üzerinden bildiriliyor ve emekli aylıkları da özellikle özel sektörde yüksek ücretler üzerinden çalışanlar için en fazla 7,5 katı üzerinden prim alıyor ve emekli olduklarında bu prim üzerinden emekli aylıkları hesaplanıyordu. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren emekli aylıkları hesabında dikkate alınan tavan prim asgari ücretin 9 katına çıkarıldı" dedi.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Yeni düzenlemenin SGK Sağlık Uygulama tebliğinde de bazı değişiklikler getirdiğini anlatan Dilek Ete, şöyle devam etti:

"15 Aralık 2025 tarihinden itibaren uzak ve yakın gözlüğü için aynı anda reçete edilen vatandaşlara çok odaklı gözlükler ücretsiz verilecek. SGK vatandaşların hastanelerde ödenen bedellerde iyileştirmeye gitti. Şöyle ki yoğun bakım tedavileri için ödenen bedelleri yüzde 55, palyatif bakım tedavileri yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavilerde yüzde 30'a kadar hastanelere ödeme yapılan tutarları artırdı."

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı İşte ilk kura tarihi Yüzyılın Konut Projesinde geri sayım başladı! İşte ilk kura tarihi
Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı Reyyan Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı
Büyükçekmece ve Esenyurt’un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı Büyükçekmece ve Esenyurt'un korkulu rüyası suç makinesi kadın yakalandı
Yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı Yüzlerce yıllık tarih ortaya çıktı
Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no’lu uçak... Şehit pilotun eşinin paylaşımı yürekleri dağladı: 609 no'lu uçak...
İsrail’den Lübnan’ın güneyine İHA saldırısı İsrail'den Lübnan'ın güneyine İHA saldırısı
Otomobil takla attı Feci kazada bilanço ağır Otomobil takla attı! Feci kazada bilanço ağır
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Bir manav, binlerce kişinin canını böyle kurtardı
İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor İsmail Kartal için sürpriz iddia: Geri dönüyor
Dev proje devam ediyor Samsun’a 3,2 milyar liralık yatırım Dev proje devam ediyor! Samsun'a 3,2 milyar liralık yatırım
Berke Özer’e Premier Lig’den dev talip Berke Özer'e Premier Lig'den dev talip

14:17
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
Apartmanda dehşet anları: Komşusuna sinirlenip acısını kayınpederinden çıkardı
14:13
Asena Keskinci’nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
Asena Keskinci'nin müstehcen sahneleri sonrası RTÜK harekete geçti
14:05
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Cumhur İttifakı'na yeşil ışık
13:57
Taraftarlar şokta Galatasaray’da Singo depremi
Taraftarlar şokta! Galatasaray'da Singo depremi
13:56
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı
Gaziantep FK, Burak Yılmaz ile yollarını resmen ayırdı
13:50
Beşar Esad’dan aylar sonra haber var Okul sıralarına geri döndü
Beşar Esad'dan aylar sonra haber var! Okul sıralarına geri döndü
13:34
Samsunspor Başkanı Yıldırım ’’Kimseye yedirtmem’’ diyerek Galatasaray’dan almak istediği ismi söyledi
Samsunspor Başkanı Yıldırım ''Kimseye yedirtmem'' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi
13:29
Emekli olmak isteyenler dikkat Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
Emekli olmak isteyenler dikkat! Prim borçlarına 15 gün içinde büyük zam geliyor
12:42
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
Plaj katliamı sonrası Müslüman mezarlığına domuz kafaları bırakıldı
12:39
Memura yapılacak zam için yeni hesap
Memura yapılacak zam için yeni hesap
12:29
Hatay’da 4.2 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2025 14:47:18. #7.12#
SON DAKİKA: Sosyal güvenlik uzmanından Bağ-Kurlulara uyarı: 2026'da daha maliyetli olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.