İzmir'de sağanak hayatı felç etti, oltasını kapan göle dönen yola attı
Yaşam

İzmir'de sağanak hayatı felç etti, oltasını kapan göle dönen yola attı

İzmir'de sağanak hayatı felç etti, oltasını kapan göle dönen yola attı
01.02.2026 19:30  Güncelleme: 19:42
İzmir\'de sağanak hayatı felç etti, oltasını kapan göle dönen yola attı
İzmir'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Alsancak Kordon Boyu'nda altyapıdan kaynaklı su baskınları yaşanırken, caddelerin göle döndüğü bölgede bir vatandaş duruma oltasını suya atarak tepki gösterdi.

İzmir'de kent genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, özellikle merkez ilçelerde etkisini hissettirdi.

KORDON GÖLE DÖNDÜ

Konak ilçesine bağlı Alsancak ve Kordon Boyu mevkilerinde yağışla birlikte altyapıda geri tepmeler meydana geldi. Rögarların taşması sonucu yollar ve sahil şeridindeki yeşil alanlar suya teslim oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

İzmir'de sağanak hayatı felç etti: Kordon göle döndü, vatandaş oltayla tepki gösterdi

VATANDAŞ OLTAYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Su baskınının yaşandığı alanda bir vatandaş ise duruma dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Göle dönen caddede eline aldığı oltayı su birikintisine atan Hakan Acat, altyapı sorunlarına balık tutmaya çalışarak tepki gösterdi. Acat, bu durumun Kordon'da sürekli yaşandığını dile getirdi.

İzmir'de sağanak hayatı felç etti: Kordon göle döndü, vatandaş oltayla tepki gösterdi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • aykut aykut:
    inanmadığınız rabbiniz yolluyo size bu rahmeti 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
