İzmir\'de sağanak hayatı felç etti, oltasını kapan göle dönen yola attı

İzmir'de kent genelinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış, özellikle merkez ilçelerde etkisini hissettirdi.

KORDON GÖLE DÖNDÜ

Konak ilçesine bağlı Alsancak ve Kordon Boyu mevkilerinde yağışla birlikte altyapıda geri tepmeler meydana geldi. Rögarların taşması sonucu yollar ve sahil şeridindeki yeşil alanlar suya teslim oldu. Yükselen su seviyesi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bölgedeki vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

VATANDAŞ OLTAYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Su baskınının yaşandığı alanda bir vatandaş ise duruma dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Göle dönen caddede eline aldığı oltayı su birikintisine atan Hakan Acat, altyapı sorunlarına balık tutmaya çalışarak tepki gösterdi. Acat, bu durumun Kordon'da sürekli yaşandığını dile getirdi.