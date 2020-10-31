İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda - Son Dakika

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda

31.10.2020 11:18

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda Buca Belediyesi, İzmir'de can ve mal kaybının yaşandığı son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu.

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda

İZMİR - Buca Belediyesi, İzmir'de can ve mal kaybının yaşandığı son yılların en büyük depreminin yaralarını sarmak için seferber oldu. Depremin hemen ardından Buca'daki tüm afet toplanma alanlarını kontrol ederek vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, geceden sabaha kadar Bucalılara destek oldu. Depremden en çok etkilenen Bayraklı için de harekete geçen Belediye, gıda, barınma, ısınma ve hijyenik malzeme desteği sağlayarak arama kurtarma bölgesine konuşlandı.

Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6.6 şiddetindeki İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarma geçti.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, depremin yaşandığı andan itibaren belediyenin tüm birimlerini harekete geçirdi. Öncelikli olarak Buca'nın 47 mahallesinin tamamında durum tespiti yapan Başkan Kılıç, can ve mal kaybının yaşanmadığı yönünde tespitin üzerine destek ekiplerini devreye soktu. Kent geneline yayılan ekiplerden ayrıntılı bilgi alan Başkan Kılıç, Buca'daki affet ve acil toplanma alanlarını teker teker ziyaret etti, deprem riski nedeniyle geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara gıda, barınma, ısınma, tuvalet ve güvenlik desteği ulaştırılmasını sağladı.

Sokak sokak gezip geceyi toplanma alanlarında geçiren vatandaşları ziyaret ederek umut mesajları veren Kılıç, bu süreçte korona virüs tedbirlerinden vazgeçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Başkan Kılıç, vatandaşların soğuk havanın etkisiyle mağduriyet yaşamaması için de battaniye, çorba ve sıcak içecek ikram etti. Belediye ekipleri vatandaşların ısınması için toplanma alanlarında variller içinde ateş yaktı.

Depremde yıkım yaşanan ve risk taşıyan bölgelerle ilgili de acil çalışma programı oluşturan Başkan Erhan Kılıç, Bayraklı ve Bornova bölgelerindeki ihtiyaçları İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD ekipleriyle koordineli çalışarak bölgeye ulaştırdı. Bayraklı için Belediye bünyesinde hazırlanan; bin 500 kişilik çorba, 2 bin kişilik su, 2 bin kişilik çay, 5 bin maske, bin 500 litre dezenfektan, bin adet battaniye, 1 seyyar tuvalet, 2 ikram aracı ve 250 çadır ihtiyacı noktalarına ulaştırıldı. Bayraklı'daki yıkım alanında konuşlanan ekipler, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği süre boyunca İzmirli hemşehrilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti.

İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda
İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir depreminin yaralarını sarmak için Buca Belediyesi alarmda - Son Dakika


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