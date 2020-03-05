İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak - Son Dakika Magazin

İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak

6 saat önce

İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT), İzmir'deki sahnelerde ve 11 turnede bu ay içinde toplam 104 kez perdelerini açarak izleyicilerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak, System.String[]

İzmir Devlet Tiyatrosu (İDT), İzmir'deki sahnelerde ve 11 turnede bu ay içinde toplam 104 kez perdelerini açarak izleyicilerle buluşacak.


Konak, Karşıyaka sahneleri ve Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde seyircisini ağırlayan İDT, turneler kapsamında Ankara, Karabük, Zonguldak, Edirne, Çanakkale, Denizli, Muğla, Niğde, Kayseri, Uşak ve İzmir'in Foça ilçesinde de oyunlarını sahneleyecek. Oyunlar arasında "Kafesten Bir Kuş Uçtu", "Arf Sabiti", "Annemin Son Çılgınlıkları", "Kim Bay Schmitt?", "İkimizin Dünyası", "Kanlı Düğün", "Kantocu", "İkimizin Dünyası" gibi kült eserler yer alıyor. Öte yandan, "İki Köyün Masalı", "Kuzu Maydanoz'un Maceraları" adlı eserler de küçük tiyatroseverlerin beğenisine sunuluyor.


Türkiye'nin her yerine oyun götürüyorlar


İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, 2019-2020 sezonuna iddialı başladıklarını, 3 çocuk oyunu ile iki müzikalin de aralarında yer aldığı 17 prodüksiyonu sanatseverlere ulaştırdıklarını belirtti.


Çalışmalarını Anadolu'ya da taşıdıklarını anlatan Ulukut, "İzmir'de bir oyunu sahneledikten 1-2 hafta sonra dekoru topluyoruz ve Türkiye'nin bir başka ilinde sahneye çıkıyoruz. Devlet Tiyatrosunun misyonu, seyirci sayısını artırmak. Biz de çok düşük ücretlerle oynuyoruz ve kadromuzla her yere yetişmeye çalışıyoruz." dedi.


Ulukut, Türkiye'deki diğer devlet tiyatrolarının da Anadolu'da turneler düzenlediklerine dikkati çekerek gittikleri yerde özellikle çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını ve çok sayıda davet aldıklarını aktardı.


Biletli seyircilere ulaşırken aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de imza attıklarını dile getiren Ulukut, kimsesiz çocuklara da cezaevindeki hükümlülere de tiyatroyu götürdüklerini ifade etti.

Devlet Tiyatroları, Türkiye, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:59 
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