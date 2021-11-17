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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı - Son Dakika

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı

17.11.2021 13:55
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü '24 Kasım Öğretmenler Günü' için ildeki tüm öğretmenleri düşünerek birçok etkinlik planladı. Hafta boyunca öğretmenler bu etkinliklerle bir araya gelecek.

Hafta boyunca tüm etkinlikler öğretmenlere ücretsiz olacak.

Etkinlikler hafta boyu devam edecek

Bu kapsamda ilk olarak öğretmenler arası spor müsabakaları başladı. İzmir'in farklı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin kurduğu takımlarla voleybol, masa tenisi, futsal, badminton, basketbol turnuvası müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Öğretmenler bu müsabakalara büyük ilgi gösteriyor.

Söz konusu etkinlikler bu müsabakalarla sınırlı değil. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Öğretmenler Günü' programında şehit öğretmenler kabirleri başında anılacak. Bu arada yaşlı öğretmenler de unutulmadı. Narlıdere Huzurevi'nde hayatlarına devam eden emekli öğretmenler ziyaret edilecek.

'24 Kasım Öğretmenler Günü' kapsamında birçok ilçede faaliyetler planlandı. 'Vefa Buluşmaları' etkinliği ile İzmir'de eğitime katkıda bulunmuş emekli eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelinecek.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 'Öğretmenim İçin Bir Fidan' kampanyasında halk eğitimi merkezlerindeki tüm öğrenci ve kursiyerlerle birlikte fidan dikilecek. 'Buca Hatıra Ormanı Fidan Dikimi' etkinliği ile öğretmenler kendi fidanlarını dikerek geleceğe bir hatıra bırakacak.

Tıp ve uygarlıklar tarihi adına birçok gezilecek yerlere sahip olan Bergama ve dünyanın en büyük açık hava müzelerinden biri olan Selçuk Tarihi Ören Yeri ziyaretleri etkinlikler kapsamında öğretmenleri bekliyor.

Özel canlıların doğal yaşam koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanmış¸ tematik akvaryumlar ve en ince detaylarına kadar düşünülmüş¸ muhteşem su altı sergi alanlarının bulunduğu Bayraklı Westpark Akvaryumu 22-28 Kasım tarihlerinde saat 10.00-22.00 arası gezilebilecek.

Su kaynakları, doğası, yürüyüş alanları ve doğal güzelliği ile kültürel ve tarihi bir gezi rotası olan Balçova'da öğretmenler doğa yürüyüşü ve kahvaltı etkinliğinde bir araya gelecek. Çiğli Mavibahçe Cinemaximum'da İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı gösterimde olacak.

Türk opera ve bale sanatını yurtça sevilen, dünyaca kabul gören seviyeye taşımak amacıyla pek çok etkinlik düzenleyen İzmir Devlet Opera Balesi, Konak İzmir Arkeoloji Müzesinde Müze Konserinde öğretmenlerle bir arada olacak.

Bergama'da yazar Sefa Taşkın'ın konuşmacı olarak katılacağı 'Tarihin Nefes Aldığı Bergama' konulu konferans düzenlenecek.

22 Kasım 2021 tarihinde Altay- Adana Demirspor maçında futbolcular sahaya ellerinde öğretmenler gününü kutlayan pankartla çıkacaklar.

Çeşitli anı, şiir, resim ve kompozisyon etkinliklerinin de yer alacağı tüm bu faaliyetlerin yanı sıra öğretmenlerimiz tekne turları ile keyifli anlar geçirecekler.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri tüm öğretmenleri bir araya getiriyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentürdünyadaki en önemli meslekler arasında öğretmenliğin yer aldığını belirtti. Dinamik bir süreç olan eğitimin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Yentür, akıl ve inovasyon temelli çağı yakalamanın değerli öğretmenlerin öncülüğünde olacağının altını çizdi. Yentür, hafta boyunca sürecek olan 24 Kasım Öğretmenler günü etkinliklerinin amacının öğretmenleri bir araya getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü için etkinliklere başladı - Son Dakika
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