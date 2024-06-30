İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi. 35 farklı programdan 700'e yakın mezun, kep attı. Törende konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, mezunların istihdamına katkı sağlamak için 38 kurumla mesleki eğitim ve staj iş birlikleri protokollerini hayata geçirdiklerini belirtti.

30.06.2024 09:45
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(İZMİR) - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Aşık Veysel Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi. 35 farklı programdan 700'e yakın yüksekokul mezunu genç, kep attı.

İzmir'de, 2018 yılında 27 program ve 605 öğrencisiyle yükseköğretim faaliyetine başlayan ve 16'ncı yılını geride bırakan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet sevinci yaşandı. Törende konuşan Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, şunları söyledi:

"İzmir Üniversiteleri Platformu'nun bir üyesi olarak eğitime katkı sunmanın kıvancını taşıyoruz. Her yıl üniversite sınavlarında ortalama yüzde 93 öğrenci tercih oranımızla da gurur duyuyoruz.  Gelecek yıl YÖK tarafından açılması onaylanan 'Bilişim Güvenliği' programımızla daha da büyüyecek olmanın heyecanı içindeyiz. 690 öğrencimizin önemli bir yaşam dönemecinden uğurlanmalarına birlikte tanıklık etmeninin hüznünü taşırken, elde ettikleri bu başarılarının da mutluluğunu yaşamaktayız. Sektörlere teknik eleman veya gri yaka personel olarak başlayıp, iş yerinde bilgi, donanım ve birikimiyle kısa sürede "ana eleman" kimliği kazanacak mezunlarımızı yeni iş yaşamında görmek bizlerin kıvancıdır."

38 kurumla mesleki eğitim ve staj iş birliği

Mezunların istihdamına katkı sağlamak için 38 kurumla mesleki eğitim ve staj iş birlikleri protokollerini hayata geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Küçükaltan, şöyle devam etti:

"Çünkü bizler biliyorduk ki teorik bilgi ancak uygulamaya dönüştürülürse beceri gerçekleşir. Biz biliyorduk ki uygulamaya dönüşmemiş hiçbir bilgi bütüncül olamaz. Tam bu noktada, öğrencilerimizin uygulamalı eğitimlerine katkı veren paydaşlarımıza, üniversite rektörlerimize, sektör temsilcisi danışma kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Azmettiniz, inandınız, başardınız. Ancak eğitiminiz esnasında teorik ve pratik bilgileri ne kadar iyi almış olsanız da reel yaşamın, çok karmaşık labirentlerle dolu olduğunu unutmayınız. Bilgiye erişimin burada bitmediğini, yaşam boyu sürdüğünü aklınızdan çıkarmayınız. Bu nedenle her adımınızda yine bizlerle, hocalarınızla iletişim kurmaktan çekinmeyiniz. Her ihtiyaç duyduğunuzda yine bizlere geliniz. Sadece mezun buluşmalarımızda değil, her daim kapılarımızın size açık olduğunu unutmayınız. Biliniz ki, her son yeni bir başlangıçtır. Güzel başlangıçlarınız olsun. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun."

Tören, meslek andının okunması ve kep atılması ile sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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