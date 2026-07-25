İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı - Son Dakika
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İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı

İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı
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Elazığ’da son yağışlarla su seviyesi yükselen köyde, gün batımında oluşan yakamoz ve gökyüzündeki kızıllık Türkiye’nin gün batımıyla ünlü illerini aratmadı.

Elazığ genelinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynaklarına adeta can suyu oldu. Yağışların ardından su debisinde belirgin bir yükselme kaydedilen köy, akşam saatlerinde seyrine doyumsuz bir doğa olayına ev sahipliği yaptı. Suyun yükselmesiyle birlikte köyün çevresindeki doğal doku çok daha estetik bir görünüme kavuştu.

GÖKYÜZÜNDE KIZILLIK, SUDA YAKAMOZ

Batan güneşin gökyüzünde oluşturduğu kızıla çalan renk tonları, yükselen su yüzeyindeki yakamoz parıltılarıyla birleşerek adeta görsel bir şölen sundu. Gün batımının güzelliğiyle nam salan İzmir ve Çanakkale gibi illerle kıyaslanan bu eşsiz manzara, köyün doğal güzellikleriyle bütünleşti. Güneşin son ışıkları, su yüzeyi ve köyün genel yerleşimi aynı kadrajda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

HAVADAN DRON İLE KAYDEDİLDİ

Bölgede oluşan bu büyüleyici tablo, dron kamerasıyla havadan saniye saniye görüntülendi. Çekilen kayıtlarda; güneşin ufuk çizgisinden batış anı, su yüzeyinde oluşan altın sarısı yansımalar ve köyün akşam saatlerindeki huzur veren silüeti tüm netliğiyle gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir ve Çanakkale’ye rakip oldu: Elazığ’da kartpostallık gün batımı - Son Dakika
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