Kendi düğünlerinde söyledikleri şarkı pahalıya patladı

06.12.2025 11:53
İzmirli çift, düğünlerine Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" isimli şarkıyı söyleyerek çıktığı anlara ilişkin video sosyal medyada viral oldu. Bunun üzerine eserin sahibi uzlaşma için çifte 300 bin TL talep ederek dava açtı. Videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadıklarını belirten çift, davayı geri çekmesi ve şarkıyı birlikte söylemek için sanatçıya çağrıda bulundu.

İzmir'de yaşayan konservatuar mezunu Hasan Başkaya ve amatör olarak şarkı söyleyen memur Öznur Başkaya, 2023'ün Haziran ayında dünya evine girdiler. Müzik tutkunu Başkaya çifti, düğünlerinde Ankaralı Coşkun'a ait "Ne Bilsin Eller" isimli şarkısını söyleyerek çıkan çift, hem bu günlerini ölümsüzleştirdi hem de düğüne katılanlardan büyük alkış aldı. Şarkı söyledikleri video, sosyal medyada; özellikle de düğün sayfalarında paylaşıldı ve eserin sahibi Ankaralı Coşkun da videolardan birinin altına yorum yazarak çifti tebrik etti.

ANKARALI COŞKUN ÇİFTE DAVA AÇTI

Başkaya çifti, büyük ilgi gören görüntülerin ardından beklemedikleri bir süreçle karşılaştı. Eserin sahibi Ankaralı Coşkun olarak bilinen Coşkun Direk'in, videonun yayılması üzerine çift hakkında şikayetçi olduğu ve uzlaşma için 300 bin lira talep ettiği ortaya çıktı.

"KENDİ HESABIMDA 1500 BEĞENİDE KALDI AMA FARKLI HESAPLARDA MİLYONLARA ULAŞTI"

2023 Haziran ayında evlenen Başkaya çifti, düğün girişinde birlikte seslendirdikleri şarkının sosyal medyada defalarca paylaşılmasıyla kısa sürede gündem olduğunu söyledi. Müzik öğretmeni Hasan Başkaya, görüntülerin kendi hesaplarından değil, çeşitli düğün sayfaları tarafından paylaşıldığını belirterek, "Eşim amatör olarak söyledi. Gelinliğiyle şarkı söylemesi çok dikkat çekti. Kendi hesabımda bin 500 beğeni kaldı ama farklı hesaplar milyonlara ulaştı" dedi.

Başka platformlarda yayılan videonun ardından, çift şarkıyı resmi olarak söyleyebilmek için Ankaralı Coşkun'la iletişime geçip muvafakatname almak istedi ancak olumlu yanıt alamadı.

ÖNCE TEBRİK ETTİ, DAVA AÇINCA YORUMU SİLDİ

Hasan Başkaya, videonun ilk paylaşıldığı günlerde Ankaralı Coşkun'un kendi hesabına alkış emojisi bırakarak tebrik ettiğini, hatta "Hakkını helal et abi, izinsiz söyledik" şeklindeki yorumuna da yanıt verdiğini söyledi.

Başkaya, daha sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: "Bir süre sonra soruşturma açılacağını söyledi ve attığı yorumu sildi. Biz videodan hiçbir maddi kazanç sağlamadığımızı ifade ederek ifademizi verdik. Uzlaşmacı, bizden 300 bin lira istediğini iletti. Bu rakama çok şaşırdık. Hayatımda böyle bir para görmedim."

Ankaralı Coşkun

ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEYİP KLİP ÇEKMEK İSTİYORLAR

Eserin Ankaralı Coşkun tarafından artık kendilerine yasaklandığını belirten Başkaya, telif yasalarının bu konuda büyük bir boşluk taşıdığını savundu. "Maddi kazanç olmadan bile izinsiz söylemek dava konusu olabiliyormuş. Story atsanız bile başınıza gelebiliyor. Bu tüm müzisyenleri ilgilendiren ciddi bir konu" dedi.

Ankaralı Coşkun'u hala çok sevdiklerini söyleyen Hasan Başkaya, tüm sürece rağmen şarkıyı onunla birlikte söyleyip klip çekmeyi dahi teklif ettiklerini belirtti. Başkaya, "Biz onu severek dinliyoruz. Davayı geri çekmesini istiyoruz, başka bir isteğimiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • 61trabzon 61trabzon:
    sokayım şarkına senin sen 300 bin kazandın mı da onlardan istiyorsun 45 0 Yanıtla
  • tayfun79 tayfun79:
    Ankaralı çoşkun da ne para cı çıktı karı koca şeyine güzel düet yapmış işte mutluluklarla niye gölge düşürüyorsun 31 0 Yanıtla
  • Emre1305 Emre1305:
    Guzel bir duet olmuş, sanatçı gençleri kizmaz inşallah 15 0 Yanıtla
  • Osman Osman:
    Adam haklı 1 10 Yanıtla
  • Zeytin1453 Zeytin1453:
    coşkun coşmus nereden para kopariyim diye düsunüyor 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
