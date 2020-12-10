İZÜ, Uluslararası İslam Dünyası Konferansı'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

– Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu sorunların konuşulacağı Uluslararası İslam Dünyası Konferansı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (IZU), ev sahipliğinde gerçekleşecek.

12- 18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans, Müslüman toplumların karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan biri olan yönetişim ve siyasi otorite meselesine odaklanacak. COVID-19 önlemleri sebebiyle konferans online olarak yapılacak.

Sanal platformda gerçekleşecek olan konferansın açılış konuşmalarını İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Emadeldin Shahin yapacaklar.

Programın ilerleyen oturumlarında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet, 'İyi yönetişim ve çok taraflılığın zorlukları' hakkında görüşlerini dile getirecek. Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Anwar Ibrahim, Müslüman dünyası için uyanma projesinin ilkelerini aktaracak. Konferansa ayrıca, UCLA Hukuk Fakültesi'nden Prof. Khaled Abou El Fadl, Columbia Üniversitesi'nden Prof. Mahmood Mamdani, Birleşik Krallıktaki King's Koleji'nden Prof. Humeira Iqtidar ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Prof. Anne Norton gibi bilim insanları katılacak.

İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İslam Dünyası Konferansı'nda demokrasinin gereksinimleri, tehlikeleri ve beklentileri, farklı Müslüman ülkelerde ( Türkiye, Iran, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Mısır, Sudan, Tunus, Fas ve Filistin dahil) siyasi yönetişimin örnek olaylarının analiz edilmesi, İslam dünyasının canlanması ve siyasetin zorunluluklarının incelenmesi gibi konular yer alacak.

Kapanışta İslam dünyasında siyasetin ve siyasi dönüşümlerin geleceğinin tartışıldığı bir oturum olacak. Ayrıca tüm oturumlarda İngilizce ve Arapça çeviri hizmeti sunulacak.

- İstanbul