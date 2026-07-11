İstanbul\'a doyamadı: Japon bakandan \'uskumru\' paylaşımı

Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde kapalı bardak suyu mum zannetmesiyle gündeme gelen Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, zirve sonrasında İstanbul'u ziyaret etti.

İLK KEZ BALIK EKMEK YEDİ

İstanbul'u ziyareti sırasında ilk kez balık ekmek yiyen Japon bakan, Türk esnafla yaşadığı diyaloğu kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımda Savunma Bakanlığı ekibiyle birlikte kutlama yemeğine katıldıklarını belirten Şinciro, balık ekmek yedikleri dükkanda tesadüfen karşılaştığı Japon çift ile de sohbet etti.

"İLK KEZ YEDİM"

Yediği balık ekmeğin fotoğrafını da paylaşımına ekleyen Şinciro, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da Savunma Bakanlığı ekibiyle katıldığımız kutlama yemeğinde yediğimiz meşhur uskumru sandviç şu. Üçüncü nesil işletmeci bey gururla "Biz dedemin zamanından beri bu işi yapıyoruz. Gelip gördüğünüz için teşekkürler!" diyerek mutfağı gezdirdi. İlk kez yediğim uskumru sandviç, çok lezzetliydi. Tesadüfen dükkânda karşılaştığımız Japon turist çiftle sohbet edebilmemiz de güzel bir anı oldu."