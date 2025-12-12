7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı - Son Dakika
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

12.12.2025 06:47
Geçtiğimiz günlerde 7.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Japonya'da merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Japonya'da bir kez daha deprem paniği yaşandı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI YAPILDI

Sarsıntının yerel saatle 11: 44'de, 20 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtilirken, Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletleri ile Hokkaido eyaletinin Pasifik kıyılarına yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

"KIYI KESİMLERİNDEN UZAK DURUN"

Yüksekliği 1 metreyi bulan tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyaran yetkililer, kıyı kesimlerinden uzaklaşma çağrısında bulundu.

ÜLKEYİ 7.5'LİK DEPREM VURMUŞTU

Japonya 8 Aralık'ta merkez üssü Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıkları olan 7.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı. Yetkililer, sarsıntının ardından 8 veya üstü büyüklükte bir depremin meydana gelebileceğini belirterek hazırlıklı olma uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: İHA

06:25
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00’te İşte masadaki zam senaryoları
Asgari ücret için ilk toplantı bugün saat 14.00'te! İşte masadaki zam senaryoları
01:02
Erdoğan’dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’e yeni görev
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
00:25
ABD, Venezuela’ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu
00:24
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile ilk projeyi imzaladı
22:41
Fatih Altaylı’dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
Fatih Altaylı'dan cezaevi sonrası için radikal karar: Siyasi yorum yapmayacağım
20:48
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş
