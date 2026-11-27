Japonya Devleti, Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişmesine, uluslararası iş birliğinin güçlenmesine ve kültürel bağların pekişmesine yaptığı katkılar nedeniyle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i Yükselen Güneş Nişanı ile onurlandırdı. Ödül süreci, Japonya Bakanlar Kurulu kararı ve Japonya İmparatoru'nun onayıyla kesinleşti.

İMPARATOR MEİJİ DÖNEMİNDEN KALMA NİŞAN

Japonca adı "Kyokujitsu-sho" olan Yükselen Güneş Nişanı, 1875'te İmparator Meiji tarafından kuruldu. Nişan, Japon hükümetinin verdiği ilk ulusal nişan olma özelliği taşıyor. Şahin'e verilen "Altın Işıklar ve Boyun Bağı" derecesi, nişanın 6 sınıfından üçüncüsü olarak biliniyor.

"YEREL YÖNETİMİN BİR SİMGESİ HALİNE GELDİ"

Törende konuşan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, nişana layık görülenlerin 29 Nisan 2026'da ilkbahar listesiyle açıklandığını hatırlattı. Tamura, Şahin'in 2002'de Gaziantep'ten seçilen ilk kadın milletvekili olduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinin ardından 10 yılı aşkın süredir büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını söyledi.

Tamura, "Başkan Şahin, OECD Şampiyon Başkanlar Girişimi'ne Türkiye'den seçilen ilk belediye başkanı olmuş ve Türkiye'deki yerel yönetimin bir simgesi hâline gelmiştir" dedi. Büyükelçi, Şahin'in milletvekilliği döneminde Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nda yer aldığını da hatırlattı. Belediye başkanlığı döneminde ise mülteci kabulünün yerel yönetimler üzerindeki yükünü hafifletmeye yönelik Japon desteklerine ilgi gösterdiğini ve JICA ile diyaloğu güçlendirdiğini ifade etti.

DEPREMDE KOORDİNASYON VURGUSU

Büyükelçi Tamura, 2023'teki depremlerde Japon hükümetinin bölgedeki çalışmalarında Şahin'in koordinasyon desteğine dikkati çekti. Tamura, Şahin'in Japonya'nın afet önleme modelini, teknolojisini ve birikimini uygulamaya koyduğunu ve Türkiye genelinde yaygınlaştırmak için çalıştığını söyledi. Büyükelçi, Gaziantep ile iş birliğini genişletmek istediklerini belirterek, "Başkan Şahin bizim için son derece güven veren bir ortaktır" ifadesini kullandı.

"BU MADALYAYI BÜTÜN İNSANLIK ADINA ALIYORUM"

Törende konuşan Fatma Şahin, Japon İmparatoru'na, Japon hükümetine ve Japon halkına teşekkür etti. Şahin, "Ben bugün bu madalyayı bütün insanlık adına alıyorum. Gaziantep'im adına alıyorum" dedi. Şahin, nişanı Gaziantep milletvekilleri, oda başkanları, rektörler, bilim dünyası ve komşu şehirler adına da aldığını sözlerine ekledi.

TÖRENE SİYASETÇİLER VE BÜROKRATLAR KATILDI

Törene TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, TBMM Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Doç. Dr. Hulki Cevizoğlu ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel katıldı.

Fuat Oktay, Gaziantep'in yerel diplomasiyi kullanarak Japonya ile kültürel, insani ve ekonomik alanlarda güçlü köprüler kurduğunu söyledi. Oktay, iki ülkenin yapay zeka, biyoteknoloji, yeşil dönüşüm ve afetlere dirençli akıllı şehirler gibi alanlarda ortak projeler geliştireceğine inandığını dile getirdi. Sırakaya ise ödülün yerel diplomasinin iki ülke ilişkileri açısından önemini gösterdiğini vurguladı. Cevizoğlu, nişanın Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluğun ifadesi olduğunu kaydetti. Özel de dostluk ilişkilerinin en önemli taşıyıcılarından birinin yerel yönetimler olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Japon İmparatoru'nun onayladığı nişan belgesi takdim edildi ve madalya Büyükelçi Tamura tarafından Şahin'e takıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

2014'TE BAŞLAYAN İŞ BİRLİĞİ

Gaziantep ile Japonya arasındaki iş birliği, 2014'te Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile başlayan altyapı finansmanı görüşmeleriyle başladı. JICA ve Japon fonlarının desteğiyle GASKİ'nin altyapı yatırımları, çevre ve katı atık projeleri, Kuzeyşehir atık su yatırımı ile mikrobölgeleme ve planlama çalışmaları için finansman sağlandı. Japonya Büyükelçiliği desteğiyle mobil ağız ve diş sağlığı aracı da hizmete alındı. Şahin'e 2021'de Japonya Dışişleri Bakanı Ödülü verilmişti.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Japonya, Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde sahra hastanesi kurdu. 3 görev dalgası kapsamında toplam 181 personelin görev aldığı hastanede 1.946 ayakta hasta ve 35 yatan hasta tedavi edildi, 51 ameliyat ve 361 röntgen işlemi yapıldı.